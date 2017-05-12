Россияне чаще всего покупают противопростудные препараты

Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
- 3,4% для показателей, близких к 50%
- 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
- 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
- 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ПОКУПАЛИ ЛИ ВЫ ЛИЧНО В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ … (множественный выбор)
|янв.12
|апр.17
|Лекарства от гриппа/простуды/насморка
|61
|70
|Лекарства от головной боли/иного рода болей
|58
|57
|Лекарства от расстройства желудка/изжоги/метеоризма/запора и т.п.
|33
|32
|Витамины
|35
|31
|Лекарства от гипертонии/сердечной недостаточности
|28
|27
|Женские гигиенические средства
|19
|21
|Успокоительные/снотворные препараты
|21
|17
|Биологические активные добавки/биостимуляторы
|7
|8
|Лекарства от астмы/иных проблем с дыханием
|5
|5
|Другие лекарства
|27
|23
|Не покупал (а) ничего из перечисленного
|11
|11
Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов см. в pdf-файле.