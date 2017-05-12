Россияне чаще всего покупают противопростудные препараты

Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

ПОКУПАЛИ ЛИ ВЫ ЛИЧНО В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ … (множественный выбор)

янв.12 апр.17 Лекарства от гриппа/простуды/насморка 61 70 Лекарства от головной боли/иного рода болей 58 57 Лекарства от расстройства желудка/изжоги/метеоризма/запора и т.п. 33 32 Витамины 35 31 Лекарства от гипертонии/сердечной недостаточности 28 27 Женские гигиенические средства 19 21 Успокоительные/снотворные препараты 21 17 Биологические активные добавки/биостимуляторы 7 8 Лекарства от астмы/иных проблем с дыханием 5 5 Другие лекарства 27 23 Не покупал (а) ничего из перечисленного 11 11

Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов см. в pdf-файле.

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