Три тест-системы ГК Алкор Био получили регистрационные удостоверения в Узбекистане

В начале мая регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан получили сразу три тест-системы производства Группы компаний Алкор Био, предназначенные для диагностики и мониторинга лечения онкологических заболеваний.

Это наборы реагентов для выявления онкомаркеров: «ОнкоИФА – РЭА» для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа, «ОнкоИФА-СА 19-9» для количественного определения концентрации ракового антигена CA 19-9 и «ИФА-ферритин» для количественного определения концентрации ферритина. При этом ферритин является как опухолевым маркером, так и маркером железодефицитной анемии.

Онкомаркеры представляют собой сложные белковые вещества, которые вырабатываются клетками различных опухолей. Некоторые из них обладают высокой специфичностью, то есть вырабатываются только клетками определенного злокачественного образования, другие же могут определяться при различных видах опухолей. Определение онкомаркеров позволяет выявлять группы повышенного риска развития рака, выявлять предполагаемый источник заболевания у пациентов еще до начала углубленного обследования, проводить диагностику рецидивов рака, а также оценку радикальности проведенного оперативного лечения, то есть, удалена ли опухоль полностью, и в целом — контролировать эффективность лечения. Определение ферритина кроме этого также имеет важное диагностическое значение для дифференцирования железодефицитной анемии от других типов анемий, патогенез которых не связан с железом, а так же при мониторинге запасов железа в организме беременных, доноров крови, пациентов, регулярно подвергающихся процедуре гемодиализа.

Ранее ГК Алкор Био – российский разработчик и производитель тест-систем для иммуноферментного и молекулярно-генетического анализа – наладила поставки лабораторной службе Республики Узбекистан пятнадцати видов тест-систем. Среди них наборы реагентов для гормональной диагностики (функции щитовидной железы, функции надпочечников, репродуктивной функции), диагностики аллергии, пренатального скрининга хромосомных аномалий, в том числе синдрома Дауна. Все они успешно прошли регистрацию в Минздраве Узбекистана.

Впервые ГК Алкор Био вышла на рынок Узбекистана в 2002 году. Перечень тест-систем производства ГК Алкор Био, разрешенных для использования лабораторной службой Республики Узбекистан, ежегодно увеличивается.

В настоящее время ГК Алкор Био производит наборы реагентов более 80 наименований. В их числе тест-системы для гормональной диагностики, пренатального скрининга хромосомных аномалий, определения онкомаркеров, диагностики опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатитов В и С, инфекций ToRCH-комплекса), тест-системы, выполненные в формате микрочипа для диагностики тяжелого наследственного заболевания муковисцидоза, тест-система для in vitro аллергодиагностики и более 700 аллергенов, смесей аллергенов и аллергокомпонентов к ней и др.

Экспорт продукции ГК Алкор Био осуществляется в Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Украину, Германию, Италию, Иран, Бразилию и ряд других стран. С некоторыми из них ГК Алкор Био работает уже порядка 15 лет. В будущем ГК Алкор Био планирует расширять географию продаж.

gmpnews