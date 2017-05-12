Минфин может привлечь коммерческие структуры к обслуживанию баз промаркированных товаров

Министерство финансов предлагает привлечь коммерческие компании для обслуживания баз движения промаркированных товаров, включая лекарственные препараты, следует из письма заместителя министра Сергея Сторчака в аппарат правительства от 14 апреля. Копия документа есть в распоряжении РБК. Минфин позволит таким партнерам взимать плату за регистрацию в системе или за внесение в нее сведений о перемещении товара, а также разрешит продавать аналитические данные из базы, указал Сторчак.

Маркировка товаров нужна для борьбы с фальсифицированной и контрабандной продукцией, а также для мониторинга движения товаров, указано в документе. Инициатива Минфина связана с поручением первого вице-премьера Игоря Шувалова от 15 марта 2017 года, следует из письма. Представитель Шувалова подтвердил, что ведомствам поручено представить предложения по возможным моделям системы маркировки. Решений по ее «конфигурации» ещё не принималось, поручение дано в рамках процесса разрабатываемых Минфином подходов к системе маркировки в целом, отметил он.

При подготовке своей позиции в Минфине учли предложения Федеральной налоговой службы (ФНС) и приложили письмо заместителя руководителя ФНС Андрея Батуркина от 10 апреля. ​Представитель ФНС указал на необходимость привлечения коммерческих операторов и прописал преимущества такого подхода: бизнес возьмет на себя основные затраты по развитию и поддержанию базы и, таким образом, поможет государству сэкономить бюджетные средства (сейчас развитие систем происходит только на государственные деньги). Свои расходы операторы должны компенсировать за счет продажи аналитических данных, полагает Батуркин. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в разговоре с РБК предположила, что обслуживание баз может принести коммерческим операторам миллиарды рублей в год.

gmpnews