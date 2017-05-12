Track & Trace by Uhlmann: Всё под контролем!

Во многих странах мира уже работают законы и нормативные акты, направленные на контроль за движением лекарственных препаратов и борьбу с контрафактной продукцией. Обеспечить защиту законного оборота лекарственных средств от недоброкачественных и фальсифицированных препаратов в автоматизированном режиме возможно при помощи внедрения системы Track & Trace, способной отслеживать и контролировать продукцию с помощью уникального идентификационного кода.

Уникальный код позволяет отслеживать «жизненный путь» каждой единицы упаковки от производства до точки розничной продажи. При этом наилучшим способом кодировки был признан двоичный код, который характеризуется следующими особенностями:

возможностью помещать большой объём данных в компактном виде и в ограниченном пространстве,

свойством автоматической коррекции ошибки и возможностью правильного считывания данных даже при частичном повреждении кода.

В России эксперимент по маркировке лекарственных средств двухмерным штриховым кодом, то есть внедрению данной системы, стартовал в феврале 2017 года.

Для успешного функционирования системы Track & Trace необходимы не только специализированные высококачественные компоненты, но и то, чтобы оборудование и системы учитывали полный спектр требований, предъявляемых законодательством к маркировке, сериализации, контролю и мониторингу. Начиная с 2005 года, немецкая компания Uhlmann предлагает предприятиям фармацевтической промышленности оборудование для решения задач контроля и мониторинга лекарственных препаратов и к настоящему времени обладает целым рядом успешно реализованных проектов различной степени сложности в этом направлении.

В зависимости от продукции фармпроизводителей система Track & Trace должна включать в себя различные технологии нанесения печати и этикетирования, интеллектуальные инспекционные системы OCR/OCV, а также оборудование для печати и маркировки.

Оптимальным вариантом для внедрения системы Track & Trace считается комбинирование стандартных компонентов оборудования с оборудованием, соответствующим специфическим требованиям того или иного производителя. Так же нельзя забывать и о возможности интеграции как в новые, так и в уже работающие производственные линии. Здесь важно отметить, что предлагаемые решения компании Uhlmann совместимы с оборудованием других производителей, представленных на рынке.

В предложении немецкой компании можно найти как полные технологические линии, так и отдельно стоящие машины различной комплектации. Платформа сериализации Uhlmann включает в себя большой набор опциональных модулей для маркировки пачки, верификации отпечатанной информации, весового контроля и нанесения ярлыков контроля первого вскрытия пачки.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть рекомендуемые шаги для любого фармпроизводителя в части сериализации:

Внедрение в существующие линии систем нанесения печати на вторичную упаковку и верификацию печатной информации. Внедрение систем контроля первого вскрытия пачки. Внедрение схем обращения с данными сериализации (IT-структура).

Что касается профессионального управления проектами компании Uhlmann, то эксперты Track & Trace добиваются безупречной согласованной работы с информационно-технологической системой, имеющейся у заказчика, и при необходимости с внешней базой данных. Например, в Китае и Турции система связана с государственными базами данных. Возможности системы Track & Trace by Uhlmann многогранны, они охватывают все аспекты, связанные с фармацевтической упаковкой: интегрирование надлежащих средств аппаратного и программного обеспечения, баз данных, а также систем управления на предприятии заказчика с определенными интерфейсами и информационно-технологическими системами.

gmpnews