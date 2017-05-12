Merz инвестирует 15 млн евро в создание нового производства дермальных филлеров

Компания Merz приступила к строительству нового завода по производству дермальных филлеров в немецком Дессау (Dessau). Объем инвестиций составил 15 млн евро. Работы по возведению здания ориентировочной площадью в 1 200 кв. м предполагается завершить к лету 2018 года.

Д-р Торстен Вагнер (Dr. Torsten Wagner), старший вице-президент по глобальным техническим операциям Merz:

«Новая производственная площадка для компании – вопрос стратегической важности. Благодаря ей мы сможем лучше удовлетворять растущий спрос на дермальные филлеры Merz. Строящийся завод будет выпускать продукцию на основе гиалуроновой кислоты».

Д-р Михаэль Пфайль (Dr. Michael Pfeil), управляющий комплексом Merz в Дессау:

«Компания инвестирует средства в расширение своих производственных мощностей. Теперь, помимо выпуска ботулотоксина, который остается в числе наших приоритетов, мы приступаем к производству не менее важного для нас продукта – дермальных филлеров».

Д-р Пфайль также добавил, что благодаря этим инвестициям компания сможет нанять 25 дополнительных сотрудников, в том числе ученых, инженеров, химиков и фармацевтов.

Разрешение на строительство было получено от муниципальной администрации городского округа Дессау-Росслау сравнительно недавно. Компания Merz планирует завершить строительство корпуса к концу октября, начало коммерческого производства ожидается летом 2018-го.

Предприятие компании Merz в городе Дессау – сложное биотехнологическое производство, которое с 2008 года выпускает высокоочищенный ботулотоксин типа А, применяемый в неврологии и эстетической дерматологии. Производство филлеров также будет осуществляться в соответствии с самыми высокими международными стандартами качества.

Merz – уважаемая и надежная инновационная компания, специализирующаяся на разработке и производстве препаратов, обеспечивающих современное качество жизни своим пациентам. Миссия компании – помогать людям лучше выглядеть, лучше себя чувствовать, лучше жить. Обладая профессиональной экспертизой в области неврологии, гепатологии, иммунологии и клинической дерматологии, с 2014 года Merz уделяет особое внимание эстетической дерматологии (Merz Aesthetics) и ботулинотерапии.

Российское подразделение Merz работает с 1997 года. По данным компании IMS Health оно входит в список 70 крупнейших фармкомпаний России. Российское представительство является одним из крупнейших филиалов Merz и занимает третье место по объемам продаж в мире. На сегодняшний день в России зарегистрированы 44 лекарственных препарата, косметических средства и изделия медицинского назначения, которые продвигает компания Merz.

gmpnews