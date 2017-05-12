Информационные технологии позволят эффективней определять потребность в лекобеспечении

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учётом состоявшегося обсуждения законопроект об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения» внесён Минздравом России.

Законопроект разработан в рамках приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение») (паспорт проекта утверждён по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 25 октября 2016 года).

Законопроект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан, что необходимо для повышения эффективности управления в сфере здравоохранения и качества оказания медицинской помощи.

Законопроектом предусматривается создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Единая система позволит осуществлять взаимодействие информационных систем медицинских организаций и органов государственной власти в сфере здравоохранения, обеспечит формирование медицинских карт пациентов в электронном виде и ведение существующих федеральных регистров лиц, больных отдельными заболеваниями. Единая система ускорит оборот необходимых сведений для различных медицинских организаций при оказании медицинской помощи пациенту. Единая система сделает более эффективным процесс определения потребности в лекарственном обеспечении.

Законопроектом предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путём проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Также вводится возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа. При этом право выбора пациентом формы рецепта не будет ограничиваться – рецепт можно будет получить как по-прежнему в бумажной, так и в электронной форме.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.

gmpnews