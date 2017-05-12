В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова появилась кафедра организации и технологии производства вакцин

В 2017 году в Первом Московском государственном медицинском университете им.И.М. Сеченова открылась кафедра организации и технологии производства иммунобиологических препаратов. Ее возглавил член-корреспондент РАН, генеральный директор ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» Айдар Ишмухаметов.

Новая кафедра появилась благодаря объединению бывшего фармацевтического факультета и НИИ фармации. В рамках новой структуры открылись лаборатории, которые будут не только решать практические задачи, но и участвовать в образовательном процессе, в результате и другие кафедры получат больше возможностей для реализации научных направлений.

По мнению Айдара Ишмухаметова, в свое время было потеряно самое главное — связь между научными разработками и производством. Однако год назад правительством был сделан шаг в обратном направлении: был создан научно-производственный комплекс, занимающийся созданием иммунобиологических препаратов — ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». Как подчеркнул Айдар Айратович, процесс производства иммунобиологических препаратов требует квалифицированных кадров, которые на всех этапах должны вносить что-то новое и корректировать технологические процессы. И именно благодаря кафедре впервые появится возможность не только обучать сотрудников и студентов, но и сразу подводить их к пониманию конечного продукта, а таковым может быть не только новая иммунобиологическая вакцина, но и новая технология, научная статья, важное открытие.

Фактически новое научное подразделение станет производственной базой университета. Образовательный процесс начнется 1 сентября этого года, но сама кафедра приступит к работе раньше, чтобы подготовиться к приходу студентов. Предполагается, что через кафедру пройдут все студенты, обучающиеся по специальности «фармация», то есть более тысячи человек.

В создании центра и кафедры участвовал Константин Чумаков, мировой ученый, член попечительского совета ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration). «Приятно видеть, что институт, который основал мой отец, возрождается. Он создал уникальную модель, когда разработка, наука и производство завязаны в единый узел. Ученые, разрабатывающие новые препараты, имеют возможность сразу внедрить их в производство. А решение проблем, которые неминуемо возникают в процессе, может быть незамедлительно переадресовано лучшим специалистам», — поделился ученый.

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