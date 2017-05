Счетная палата РФ усомнилась в эффективности грантов Российского научного фонда Horizon Pharma покупает разработчика ЛС против эндокринной офтальмопатии » Опубликованы результаты крупного международного исследования по изучению эффективности Актовегина ООО «Такеда Фармасьютикалс» сообщает, что результаты 12-месячного международного многоцентрового рандомизированного плацебо-контролируемого исследования ARTEMIDA1, в котором оценивалась эффективность и безопасность препарата Актовегин® для лечения постинсультных когнитивных нарушений (ПИКН), были опубликованы в журнале Stroke, одном из ведущих международных научных журналов в области изучения цереброваскулярных заболеваний. В публикации отмечается, что Актовегин оказал благоприятное действие на когнитивные функции у пациентов с ПИКН1. В настоящее время исследование АRTEMIDA является одним из самых крупных и единственным крупным рандомизированным плацебо-контролируемым исследованием, продемонстрировавшим эффективность нейропротективной терапии перед плацебо при постинсультных когнитивных нарушениях. В нем приняло участие 503 пациента из 33-х лечебных учреждений в 3-х странах1. Подобного рода исследования являются основой доказательной медицины и заключаются в том, что его участники делятся на группы случайным образом, после чего в одной из групп проводится лечение исследуемым препаратом, а в другой (контрольной) применяются стандартные методики лечения или плацебо. «Результаты исследования ARTEMIDA дают нам основание включить Актовегин® в очень узкую когорту препаратов с обширной доказательной базой1 в отношении когнитивных расстройств», — считает д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ПГМУ им И.М. Сеченова Владимир Захаров. В ходе исследования препарат Актовегин® показал преимущество перед плацебо после 6 месяцев терапии когнитивных расстройств у пациентов с ишемическим инсультом, при этом стойкий терапевтический эффект сохранялся еще на протяжении полугода уже после отмены терапии. Препарат также продемонстрировал хорошую безопасность и переносимость1. «Актовегин® доступен для российских пациентов уже более 40 лет, и мы гордимся тем, что новые исследования подтверждают сложившуюся клиническую практику, отмечает Дмитрий Колода, Директор по вопросам медицины, регистрации и фармаконадзору компании «Такеда Россия». «АRTEMIDA стала крупнейшим исследованием и по изучению эффективности нейропротективной терапии при постинсультных когнитивных нарушениях в сравнении с плацебо, и по изучению эффективности препарата Актовегин®», – говорит Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ. — И мы надеемся, что оно будет способствовать дальнейшему укреплению доверия медицинского сообщества к этому препарату». Об исследовании ARTEMIDA ARTEMIDA – многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое параллельное исследование, оценивающее эффективность и безопасность препарата Актовегин для симптоматического лечения ПИКН 1. В исследовании АРТЕМИДА приняло участие 503 пациента из 33 лечебных учреждений в России, Белоруссии и Казахстане. Исследование состояло из периода скрининга и рандомизации (≤7 дней после инсульта), шестимесячного периода двойного слепого лечения и шестимесячного периода наблюдения. Во время двойного слепого лечения пациенты были рандомизированы для внутривенного приема Актовегина (0,9% хлорида натрия, 2000 мг/250 мл до 20 инфузий ежедневно, затем 1200 мг/день перорально (ежедневно две таблетки по 200 мг три раза в день)) либо плацебо в течение шести месяцев. По завершении этого периода, терапия Актовегином и плацебо были прекращены, и в течение следующих шести месяцев продолжался период наблюдения. Первичной конечной точкой являлось изменение когнитивного функционирования, в группах, оценённого по шкале ADAS-Cog+ через 6 месяцев после начала терапии по сравнению с исходными значениями. ADAS-Cog+ — общепризнанная шкала (состоит из 11 субтестов для оценки различных когнитивных функций, таких как память, речь, зрительно-пространственные функции и ряд других), широко использующая в клинических исследованиях и дающая возможность оценить динамику когнитивных функций пациентов с болезнью Альцгеймера. Вторичными конечными точками оценки когнитивных функций являлись изменения по шкале ADAS-Cog+ через 3 и 12 месяцев, количество респондеров по шкале ADAS-Cog+, (улучшение на 4 и более баллов), а также изменения по шкале MoCA (Монреальская шкала оценки когнитивных функций) от исходных показателей через 3, 6 и 12 месяцев1. Через 6 месяцев лечения была получена статистически достоверная разница по первичной конечной точке, которая сохранялась и после отмены лечения в течение последующих 6 месяцев наблюдения. Аналогичные результаты были получены и в отношении шкалы MoCA, более того, статистически достоверная разница в пользу Актовегина была отмечена уже спустя 3 месяца терапии. Была также выявлена тенденция к уменьшению числа пациентов с диагнозом «деменция» через 6 и 12 месяцев в группе принимавших Актовегин® по сравнению с группой плацебо, в которой клинически верифицированная деменция выявлялась на 30% чаще. Частота развития нежелательных явлений, развившихся во время всего периода лечения, была схожей в обеих группах. О препарате Актовегин® – препарат, представляющий собой депротеинизированный гемодериват крови телят. Актовегин® показан к применению при: когнитивных нарушениях (включая деменциию и постинсультные когнитивные нарушения), периферических (артериальные и венозные) сосудистых нарушениях и их последствиях; диабетической полинейропатии. Клиническая эффективность препарата Актовегин® опосредована комплексным мультимодальным механизмом действия, включающим в себя антигипоксантный, нейропротективный эффекты и положительное воздействие на микроциркуляцию. За более чем 40 лет присутствия препарата Актовегин® в России, был накоплен значительный опыт его практического применения в разных областях медицины. Большое количество научных работ российских ученых и врачей посвящено эффективности и безопасности применения препарата Актовегин® при лечении целого ряда тяжелых заболеваний и их осложнений. Сегодня в России Актовегин® официально внесён в стандарты лечения диабетической полинейропатии и ряда других неврологических заболеваний2. О журнале Stroke Stroke — это рецензируемый медицинский журнал, является официальным печатным изданием Американской Ассоциации сердца и инсульта (AHA/ASA) и считается одним из самых престижных цитируемых международных журналов с импакт-фактором 5.787 и средней вероятностью одобрения публикации к печати всего 16%! Журнал занимает 13-е место из 192 журналов в категории «Клиническая неврология», пятое из 60 журналов в категории «Периферические сосудистые заболевания». 1 Guekht A, Skoog I, Edmundson S, Zakharov V, Korczyn AD. ARTEMIDA Trial (A Randomized Trial of Efficacy, 12 Months International Double-Blind Actovegin): A Randomized Controlled Trial to Assess the Efficacy of Actovegin in Poststroke Cognitive Impairment. Stroke. 2017;48:1262-1270 2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.№ 1577н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при диабетической полиневропатии». «Фармацевтический вестник»