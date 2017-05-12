Счетная палата РФ усомнилась в эффективности грантов Российского научного фонда

Счетная палата РФ обнародовала результаты проверки деятельности Российского научного фонда по финансированию научных исследований в 2013-2016 годах. На состоявшейся 10 мая коллегии палаты было заявлено, что учет результатов исследовательской деятельности, полученных за счет грантов РНФ, не ведется.

Комиссия пришла к выводу, что место и роль фонда в системе государственной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований определены недостаточно четко. Это связано, в частности, с отсутствием должной координации деятельности Минобрнауки России, РАН, ФАНО России, государственных научных фондов и других структур в научной сфере. Выявлены риски принятия необоснованных решений о грантовом финансировании практически на каждой стадии организации отбора проектов.

«Критерии конкурсного отбора программ и проектов носят общий характер и не имеют количественных показателей. Механизм отбора экспертов актами фонда не определен, а требования, предъявляемые к российским и зарубежным экспертам, существенно различаются и нормативно не закреплены» — говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

Отсутствуют критерии нормирования объемов финансирования проектов и методики расчета размеров грантов, в результате на счетах фонда скапливались значительные остатки субсидий предыдущих лет, которые на начало января 2014 г. составляли почти 1 млрд руб.,

на 1 января 2015 г. уже 4,5 млрд руб., а на 1 января 2016 г. – более 5 млрд руб.

Как отметил в своем докладе аудитор Владимир Катренко, система грантового финансирования научных исследований РНФ не нацелена на получение значимых результатов интеллектуальной деятельности и фактически сводится к распределению средств федерального бюджета между государственными учреждениями науки и образования для повышения уровня оплаты труда ученых.

Как показала проверка, лишь 37% ученых, опрошенных Счетной палатой, видят возможность практического применения в ближайшие 3 года полученных ими результатов научных исследований, проводимых за счет грантов РНФ. Достоверность отчетных данных о результатах научных исследований, предоставляемых грантополучателями, фонд не проверяет и мониторинг их дальнейшего использования не ведет.

В общей сложности фондом было поддержано 428 проектов исследований в области медицины, в том числе в области биомедицинских клеточных и тканевых технологий.

Один из таких проектов отметился скандалом в конце прошлого года. В 2014-2016 годах фонд поддержал проект торакального хирурга Паоло Маккиарини по созданию тканеинженерной конструкции пищевода для замены поврежденного органа на модели низших приматов. Полученный грант Маккиарини осваивал в Казанском (Приволжском) федеральном университете, тем самым продолжив проект, начатый в 2011 году на базе Краснодарской краевой больницы №1, где он проводил операции по вживлению искусственных тканей.

Как сообщалось СМИ, из четырех пациентов, прооперированных Маккиарини в России, остался жив только один и то лишь благодаря тому, что «биоинженерную» трахею, вживленную ему этим доктором, удалили через полгода после операции, когда она начала разрушаться.

Из материалов сайта Каролинского университета (Швеция), где прежде работал Маккиарини, известно, что в результате операций, проведенных профессором в области регенеративной медицины за время его работы в университете, погибло несколько человек. В Швеции против него возбуждено уголовное дело. А РНФ отказался продлевать ему грант в 2017 году.

О Российском научном фонде

Был создан в 2013 году для проведения конкурсного отбора и финансирования научных и научно-технических проектов в целях реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы и Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы).

В 2014–2016 гг. фонд заключил грантовые соглашения с 551 организацией по финансирвоанию 2 434 научно-исследовательских проектов в 69 регионах России.

Более половины доходов фонда составляет субсидия из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в размере 28,2 млрд руб., 14,9 млрд руб. составило добровольное пожертвование от ОАО «Роснефтегаз» и 3,9 млрд составили доходы от инвестирования временно свободных средств фонда в российских кредитных организациях.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»