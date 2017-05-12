В Казахстане будут введены предельные цены на лекарства

На брифинге 11 мая министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов объявил, что ориентировочно с 2018 г. будут введены предельные цены на лекарства на всей территории страны, что позволит урегулировать деятельность частных аптек и снизить личные затраты граждан на медицинскую помощь, составляющие сейчас около 40%. «Цены будут одинаковыми на всей территории Казахстана», — пообещал министр.

Ценообразованием займутся чиновники, исходя из оптовой стоимости лекарств, задекларированной поставщиками в Казахстане, и согласовывая с комиссией, в которую войдут представители фармацевтической общественности. Наряду с этим предполагается мониторинг цен минимум в 9 странах ближнего и дальнего зарубежья для определения справедливой цены на препарат в Казахстане.

Кроме того, Минздрав планирует вмешаться в логистику. Сейчас наценка за доставку лекарств до 25%. По мнению министра, реально сохранить доступность этих препаратов при гораздо меньшей наценке.

Елена Сон

«Фармацевтический вестник»