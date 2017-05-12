Группа компаний «Сантэнс Сервис» оказывает услуги транспортной логистики ЛС

В рамках программы развития сервисных компетенций, группа компаний «Сантэнс Сервис» создала комплексную инфраструктуру для оказания услуг по транспортировке ЛС. Услуги предлагаются как клиентам группы, так и всем заинтересованным участникам рынка.

В работе департамента перевозок задействованы специалисты, обладающие большим практическим опытом в транспортной логистике, транспортировке термолабильных препаратов, а также специалисты по обеспечению качества в сфере обращения лекарственных средств.

Компания оказывает услуги по перевозке фармацевтической продукции по Москве, Московской области и регионам РФ транспортом грузоподъемностью от 1 до 20 тонн. К использованию допускаются исключительно квалифицированные и валидированные автотранспортные средства, оборудованные средствами обеспечения и контроля температурного режима.

Постоянный мониторинг качества услуг позволяет группе компаний «Сантэнс Сервис» оказывать услуги в полном соответствии с Правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, вступивших в силу с 1 марта 2017 года. (Приказ Минздрава России № 646н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения»).

Справка о группе компаний «Сантэнс Сервис»

Группа компаний «Сантэнс Сервис» осуществляет свою деятельность с 2000 года. Специализация группы – оказание услуг по таможенному оформлению и логистике лекарственных средств на территории РФ. «Сантэнс Сервис» является лидером в сегменте предоптовой обработки ЛС. В 2016 году объем единовременного хранения составил 142 000 паллет, а общий товарооборот импорта клиентов, прошедшего через обработку компаний ГК «Сантэнс Сервис», превысил $ 4,5 млрд.

Дополнительная информация доступна на сайте: www.santens.ru

«Фармацевтический вестник»