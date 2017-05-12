Lundbeck повышает прогноз на год благодаря показателям по ключевым препаратам

Датская фармацевтическая компания Lundbeck повысила прогноз по объему продаж на 2017 г. с 16,3–17,1 млрд датских крон (2,4–2,5 млрд долл.) до 16,5–17,3 млрд крон (2,4–2,5 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Также компания повысила и прогноз по прибыли с 3,4–3,8 млрд крон (497–555 млн долл.) до 3,6–4,0 млрд крон (526–584 млн долл.).

В I квартале 2017 г. объем продаж Lundbeck вырос на 12% и составил 4,2 млрд крон (613 млн долл.). Продажи ключевых препаратов, в т.ч. Abilify Maintena и Brintellix увеличились на 46% – до 2 млрд крон (292 млн долл.).

Квартальный объем продаж в Северной Америке вырос на 21%, составив 2,4 млрд крон (350 млн долл.). Между тем, продажи в Европе сократились на 5% – до 709 млн крон (103 млн долл.). Показатель по другим странам вырос на 6% – до 991 млн крон (145 млн долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»