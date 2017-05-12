Квартальная прибыль Mylan составила 66,4 млн долл.

В I квартале 2017 г. прибыль голландской фармацевтической компании Mylan составила 66,4 млн долл. против 13,9 млн долл. за аналогичный период 2016 г., сообщает FirstWord Pharma. Объем продаж вырос на 24% и составил 2,7 млрд долл., хотя аналитики прогнозировали 2,8 млрд долл.

По словам исполнительного директора Mylan Хизер Бреш, показатели за I квартал позволяют надеяться на хорошие показатели в 2017 г.

В компании отметили, что рост объем продаж и прибыли частично обусловлен приобретением шведской фармкомпании Meda в 2016 г.

Объем продаж в США вырос на 5% и составил 1,2 млрд долл. Без учета показателя по EpiPen объем продаж в США увеличился на 20%. Продажи EpiPen сократились на фоне лонча авторизованного дженерика и конкуренции. В январе 2017 г. американская компания Kaleo Pharmaceuticals объявила о повторном лонче автоинжектора Auvi-Q. Кроме того, крупнейшая американская аптечная сеть CVS Health Corp. объявила о намерении снизить цену на препарат Adrenaclick компании Impax Therapeutics на 80%.

Mylan подтвердила прогноз прибыли на акцию в пределах 5,15–5,65 долл. при объеме продаж 12,25–13,75 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»