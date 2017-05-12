Два поставщика медизделий подозреваются в сговоре на госторгах

Московским областным УФАС России выявлены признаки картельного сговора при проведении конкурентных процедур на поставку медицинского расходного материала.

По мнению антимонопольной службы, достигнутые соглашения между участниками позволили им выигрывать аукционы со снижением цены не более чем на 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

По данным фактам управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Ангиомед» и ООО «Эвимед» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», — сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Напомним, ранее этим же территориальным управлением были выявлены признаки картельного сговора между ООО «Интермед» и ООО «Диамед».

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»