Минпромторг намерен ввести новые правила госзакупки одноразовых медизделий

Согласно правилам выбора поставщиков одноразовых медизделий из ПВХ при госзакупках, которые разработал Минпромторг, больницы и поликлиники на торгах должны выбирать компании, которые расширяют производство или налаживают локализацию таких медицинских изделий. Соответствующие правила содержатся в проекте постановления Правительства РФ, опубликованном на портале раскрытия правовой информации regulation.gov.ru.

«Проект предусматривает предоставление гарантий государственного спроса поставщику, соответствующему вышеперечисленным критериям, и реализацию проекта со встречными обязательствами по расширению производства и локализации одноразовой медицинской продукции из ПВХ-пластикатов», – говорится в пояснительной записке к документу.

К таким медизделиям Минпромторг отнес: устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов; контейнеры для заготовки, хранения и транспортировки донорской крови и ее компонентов; расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких; расходные материалы для аппаратов донорского плазмофереза/тромбоцитофереза; расходные материалы для аппаратов искусственного (экстракорпорального) кровообращения; мочеприемники и калоприемники.

Согласно документу, поставщики одноразовых медицинских изделий должны также удовлетворять следующим требованиям: использование российских инновационных ПВХ-пластикатов, разработанных в рамках госпрограммы «Фарма-2020»; оборот компании за последние три года за счет реализации продукции собственного производства или дочерних организаций должен быть не ниже 700 млн рублей; производство должно соответствовать стандартам ГОСТ Р ИСО 13485, а также эти компании должны иметь ряд патентов и авторских прав на производимые медизделия.

Если постановление вступит в силу, то Минпромторг совместно с Минздравом 30 мая 2017 года должны будут утвердить план проекта по расширению и локализации производства одноразовых медизделий из ПВХ-пластика. В результате реализации проекта к 1 ноября 2023 года объем собственного производства этих медизделий должен составить 100% от потребности бюджетных медучреждений.

В конце апреля 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев дал федеральным органам исполнительной власти ряд поручений, направленных на поддержку локализации и расширения производства медизделий в РФ. В частности, премьер поручил до 15 июня проработать меры обеспечения гарантий государственного спроса на медицинские изделия.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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