В Госдуме предложили выдавать субсидии на покупку лекарств

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил субсидировать россиян, которые тратят на жизненно важные препараты (ЖНВЛП) больше 10% своего совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности. Финансировать расходы на предоставление субсидий должны, по замыслу автора, бюджеты субъектов Российской Федерации. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Для гражданина с доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению его дохода к прожиточному минимуму», – говорится в законопроекте. При этом порядок предоставления субсидий, условия приостановки и прекращения предоставления субсидий и порядок подсчета совокупного дохода должны устанавливаться Правительством РФ.

Согласно законопроекту, субсидии должны быть перечислены гражданам до сроков, установленных для приема жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в соответствии с врачебным назначением. В случае если гражданин приобрел лекарство за свой счет, субсидия будет выплачена ему в порядке компенсации.

«Ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, небывалой социальной стратификации, когда, согласно официальным данным, за чертой бедности находится более 23 млн человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Цены на лекарственные средства, изготовление которых в подавляющем большинстве случаев зависит от импортных компонентов, за последние годы выросли на 50–150%. Причин для снижения темпов их роста не наблюдается».

Законопроектом предполагается дополнение закона «Об обращении лекарственных средств» статьей 63.1, включающей в себя 12 пунктов. Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

По данным Росстата, в 2015 году цены на лекарства выросли на 22,8% по сравнению с 2014 годом. При этом стоимость препаратов из списка ЖНВЛП увеличилась в 2015 году на 7%. В 2016 году рост цен на лекарства из перечня ЖНВЛП замедлился. Закупочные цены на ЖНВЛП увеличились на 1,9%, фактические отпускные цены производителей – на 1,6%, отчитывался в феврале 2017 года Росздравнадзор.

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