«Росатом» планирует заняться фармпроизводством в Москве

Корпорация «ТВЭЛ» (входит в группу «Росатом») совместно с Агентством по технологическому развитию планируют создать в Москве производство лекарственных препаратов, в частности для химиотерапии.

«Мы выделяем в пользование [участок. – Vademecum] в 13 тысяч кв. м, некоторую часть инвестиций и будем также помогать со сбытом. Но главную скрипку играет частная компания, она еще не выбрана, выборы будут происходить в июне-июле. Мы настаиваем на экспортной составляющей – не менее 30% производимых медицинских препаратов должны уходить на экспорт», – сообщил первый заместитель гендиректора Агентства Вадим Куликов в ходе выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Уфе.

Он отметил, что новое производство будет способствовать импортозамещению лекарств, в частности препаратов для химиотерапии.

В планах «Росатома» также производство микроисточников с изотопом йод-125 (I-125), используемых при операциях по брахитерапии для лечения рака простаты. Производственной площадкой должен стать ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (входит в научный дивизион «Росатома»).

«Это чистое импортозамещение. Теперь мы имеем право поставлять нашу продукцию в онкодиспансеры, частные и государственные клиники и так далее по цене в несколько раз дешевле, чем импортные аналоги», – заявил генеральный директор Физико-энергетического института Андрей Говердовский.

Источник: ТАСС

vademec