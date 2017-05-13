«СИА» стала акционером производителя антисептиков Sanitelle

Как стало известно Vademecum, в конце марта 2017 года компания «СИА Интернейшнл» приобрела 30% ООО «Бентус лаборатории» – производителя антисептиков под известной маркой Sanitelle. Ранее этот пакет акций принадлежал АО «ВТБ Капитал Управление активами». Сумму сделки стороны не разглашают, в «СИА» лишь отметили, что цена была «рыночной».

По словам президента «СИА Интернейшнл» Сергея Пивня, доля в «Бентус лаборатории» была приобретена по рыночной стоимости «с учетом лидерской позиции компании на рынке антисептиков и хороших перспектив развития».

«Компания «Бентус лаборатории» является лидером в розничном сегменте, а также имеет отличную линейку профессиональных продуктов для рынка ЛПУ и других учреждений, где важна антисептическая обработка. В наших планах – развивать продажи профессиональной линейки. Потенциальными клиентами могут стать банки, транспортные компании, поликлиники и пункты общественного питания – все учреждения, где требуется дезинфекция рук», – сказал Пивень.

Увеличивать долю в «Бентусе» на текущий момент «СИА Интернейшнл» не планирует, уточнил он.

По словам председателя совета директоров «ВТБ Капитал Управление активами» Владимира Потапова, актив был продан «в рамках окончания срока фонда, в котором он находился».

Других изменений в структуре собственности «Бентус лаборатории» не произошло. Согласно ЕГРЮЛ, 20,88% компании принадлежат кипрской «РМГ Холдинг Лимитед», по 13,83% – американской «Симонян Энд Ассошиэйтс Консалтинг Инк», Микаелу Егиазаряну и генеральному директору «Бентус лаборатории» Гайку Симоняну. Остальные доли распределены между другими физическими лицами.

По данным DSM Group, в 2016 году объем коммерческого рынка кожных антисептиков в России составил 13,9 млрд рублей, на нелекарственные антисептики пришлось всего около 2% от этой суммы. Лидером аптечных продаж в категории нелекарственных антисептиков по итогам 2016 года стал бренд Dettol производства Reckitt Benckiser (158,5 млн рублей). Второе место досталось антисептику «Леккер» производства одноименной компании (91,2 млн рублей), третье – Sanitelle «Бентус лаборатории» (45,4 млн рублей), свидетельствуют данные DSM.

Кроме нелекарственных антисептиков для розницы, у «Бентус» есть линейка продуктов для учреждений здравоохранения. Сумма госконтрактов компании в 2016 году составила почти 9 млн рублей, крупнейшим заказчиком стала Приморская клиническая больница №1.

Компания «Бентус лаборатории» была основана в 2003 году Гайком Симоняном, его двоюродным братом Рубеном Симоняном и предпринимателем Микаелом Егиазаряном. «ВТБ Капитал Управление активами» стал инвестором «Бентус лаборатории» в 2009 году. В 2011 году «Бентус лаборатории» подписала с Johnson&Johnson дистрибьюторское соглашение, согласно которому российское подразделение международного фармпроизводителя Advanced Sterilization Products стало эксклюзивным дистрибьютором продукции «Бентус лаборатории» в медицинских учреждениях России. По данным «СИА Интернейшнл», выручка ООО «Бентус лаборатории» в 2016 году достигла 240 млн рублей против 141,7 млн рублей (данные СПАРК) годом ранее.

Фармдистрибьютор «СИА Интернешнл» был основан в 1993 году. В декабре 2015 года в акционерный капитал «СИА» вошел президент инвесткомпании «А1» и совладелец фармкомпании «Генфа» Александр Винокуров. В феврале 2017 года пресс-служба «СИА» сообщила, что Винокуров полностью выкупит компанию и станет единственным владельцем «СИА». После закрытия сделки Винокурову будут косвенно принадлежать также 100% акций аптечной сети «Мега Фарм», 52% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского «Синтеза» и 75% акций ставропольского завода «Биоком». По данным СПАРК, выручка АО «СИА Интернейшнл Лтд» в 2015 году составила 59,4 млрд рублей, чистый убыток – 3,1 млрд рублей.

vademec