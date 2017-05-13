В Италии изъяли предназначавшийся террористам трамадол на $75 млн

В Италии полицейские совместно с таможенниками изъяли 37 млн таблеток болеутоляющего опиоидного препарата трамадол (оборот препарата на территории РФ ограничен), предположительно предназначавшихся для группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ливии. Общая стоимость груза оценивается в $75 млн.

Как сообщает Financial Express, партия трамадола была произведена индийской фармацевтической компанией Royal International (в Индии этот препарат не относится к наркотическим), после чего ее якобы купила за $250 тысяч компания-импортер из Дубая и доставила в Шри-Ланку.

Затем, как установила полиция, упоминание об этом грузе исчезает из всех документов перевозчика.

«Контейнеры переправили в Геную, чтобы затем доставить двум компаниям в Ливии. Эти компании, как предупредило нас американское Управление по борьбе с наркотиками, связаны с ИГ», – заявил один из следователей, не пожелавший назвать свое имя.

В результате полицейские изъяли в порту Генуи 37 млн таблеток трамадола, спрятанного в грузовые контейнеры с маркировкой «Одеяла» и «Шампунь».

В правоохранительных органах Италии сообщили, что продажа изъятых препаратов принесла бы около $75 млн, которые пошли бы на финансирование исламского терроризма. Сами же таблетки могли бы быть использованы боевиками в качестве стимулятора для повышения устойчивости к физическим нагрузкам.

Ранее сообщалось о попытке контрабанды акушером-гинекологом 300 доз трамадола из Индии в Россию. Тогда в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), предусматривающее наказание вплоть до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Источник: Financial Express

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