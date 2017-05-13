STADA Arzneimittel AG показывает отличный старт в 1 квартале 2017 года

Компания STADA Arzneimittel AG зафиксировала рост основных финансовых показателей в первые три месяца 2017 года. Объявленные продажи Группы выросли на 14%, до 566,3 млн евро (1 кв. 2016 г. — 497,1 млн евро). Продажи, скорректированные по валютным и портфельным эффектам, увеличились на 8%, до 538,4 млн евро (1 кв. 2016 г. — 496,7 млн евро).
|1 кв. 2017
|1 кв. 2016
|Изменение
|Продажи группы, объявленные
|566,3 млн евро
|497,1 млн евро
|+14%
|Продажи группы, скорректированные
|538,4 млн евро
|496,7 млн евро
|+8%
|EBITDA, объявленная
|108,6 млн евро
|85,2 млн евро
|+27%
|EBITDA, скорректированная
|108,5 млн евро
|92,1 млн евро
|+18%
|Чистая прибыль, объявленная
|49,2 млн евро
|29,6 млн евро
|+66%
|Чистая прибыль, скорректированная
|53,3 млн евро
|40,1 млн евро
|+33%
|Прибыль на акцию, объявленная
|0,79 евро
|0,48 евро
|+65%
|Прибыль на акцию, скорректированная
|0,86 евро
|0,64 евро
|+33%
Маттиас Виденфельс, председатель Совета директоров STADA Arzneimittel AG:
«Мы показали отличный старт в 1 квартале 2017 года, значительно увеличив как объем продаж, так и все ключевые финансовые показатели. Таким образом, мы находимся на правильном пути к достижению целевых показателей в этом году».
На фоне стабилизации в экономике значительный рост продаж зафиксирован и в России.
Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм»:
«Фармрынок России вступает в фазу оживления, демонстрируя рост как в деньгах, так и в упаковках. На этой волне и нам удалось значительно увеличить продажи и прибыль в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущий период».