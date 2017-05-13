STADA Arzneimittel AG показывает отличный старт в 1 квартале 2017 года

Компания STADA Arzneimittel AG зафиксировала рост основных финансовых показателей в первые три месяца 2017 года. Объявленные продажи Группы выросли на 14%, до 566,3 млн евро (1 кв. 2016 г. — 497,1 млн евро). Продажи, скорректированные по валютным и портфельным эффектам, увеличились на 8%, до 538,4 млн евро (1 кв. 2016 г. — 496,7 млн евро).

1 кв. 2017 1 кв. 2016 Изменение Продажи группы, объявленные 566,3 млн евро 497,1 млн евро +14% Продажи группы, скорректированные 538,4 млн евро 496,7 млн евро +8% EBITDA, объявленная 108,6 млн евро 85,2 млн евро +27% EBITDA, скорректированная 108,5 млн евро 92,1 млн евро +18% Чистая прибыль, объявленная 49,2 млн евро 29,6 млн евро +66% Чистая прибыль, скорректированная 53,3 млн евро 40,1 млн евро +33% Прибыль на акцию, объявленная 0,79 евро 0,48 евро +65% Прибыль на акцию, скорректированная 0,86 евро 0,64 евро +33%

Маттиас Виденфельс, председатель Совета директоров STADA Arzneimittel AG:

«Мы показали отличный старт в 1 квартале 2017 года, значительно увеличив как объем продаж, так и все ключевые финансовые показатели. Таким образом, мы находимся на правильном пути к достижению целевых показателей в этом году».

На фоне стабилизации в экономике значительный рост продаж зафиксирован и в России.

Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм»:

«Фармрынок России вступает в фазу оживления, демонстрируя рост как в деньгах, так и в упаковках. На этой волне и нам удалось значительно увеличить продажи и прибыль в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущий период».

gmpnews