К 2040 году распространенность МЛУ-ТБ в России возрастет

По прогнозам авторов работы, опубликованной в журнале The Lancet Infectious Diseases, распространенность туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) будет расти до 2040 года.

При составлении прогноза на ближайшие десятилетия ученые учитывали доступные данные по лекарственно устойчивому туберкулезу и доклады ВОЗ о его распространении. Составив камерную модель, авторы смогли рассчитать тенденцию распространения МЛУ-ТБ в 2000-2040 годах на территории Филиппин, России, Индии и ЮАР.

В работе отмечается, что процентное соотношение МЛУ-ТБ ко всем случаям заболевания туберкулезом будет увеличиваться, достигнув к 2040 году 12,4%, 8,9%, 32,5% и 5,7% в Индии, Филиппинах, России и ЮАР, соответственно. Также вырастет относительное количество случаев ШЛУ-ТБ до 8,9%, 9,0%, 9,0% и 8,5% в Индии, Филиппинах, России и ЮАР, соответственно.

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