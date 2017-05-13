Казахстану необходимо создать эффективную систему регистрации лекарств

Депутат Мажилиса Азат Перуашев обеспокоен нехваткой лабораторий и качеством клинических исследований медицинских препаратов.

Руководитель парламентской фракции «Ак жол» Азат Перуашев указал Правительству на ряд проблем в отечественной фармацевтике и предложил меры по устранению проблем. В первую очередь, по мнению депутата, нужно создать эффективную систему регистрации лекарственных препаратов.

«Действующая система остается крайне бюрократизированной и ориентированной на формальные показатели. В результате регистрация нового препарата растягивается более чем на два года», – сказал он в ходе парламентских слушаний в Мажилисе Парламента РК.

Азат Перуашев высказал обеспокоенность по поводу нехватки лабораторий, что, по его мнению, может привезти к росту цен на лекарства.

«Есть проблема с оценкой и мониторингом клинических исследований, нехватки лабораторий. Если наша инфраструктура останется неготовой к новым требованиям общего рынка лекарственных средств ЕАЭС, то казахстанские производители начнут переносить свои клинические и фармакологические исследования в Россию. Это не только повлечет удорожание новых препаратов, но и отдаст инициативу инновационных разработок в отрасли, несмотря на множество самых современных клиник и целый медкластер в Астане», – считает депутат.

По его мнению, следует также коренным образом пересмотреть систему сертификации медпрепаратов.

«Выход препаратов в обращение с начала производства каждый раз задерживается минимум на 40 дней, из них 30 дней занимают процедуры экспертной организации при Минздраве. Двойной контроль препаратов, конечно, нужен, но применяемый процесс последовательной экспертизы на разные исследования можно заменить одновременным исследованием по всем параметрам, что сократит сроки в два раза», – предложил Азат Перуашев.

Парламентарий указал на необходимость уделить особое внимание тарифам на экспертизу. По его словам, с 2014 года по 2015 год эти тарифы выросли в шесть раз, а с 2016 года – в 20 раз.

«Есть прямое поручение в нынешнем Послании Президента – кардинально сократить непроизводственные расходы бизнеса. Думаю, что эти тарифы нужно пересмотреть как необоснованные», – заявил он.

Азат Перуашев отметил необходимость жёстко отбирать поставщиков медпрепаратов, с которыми заключаются долгосрочные договора.

«Не должно быть ситуации, когда такие договоры заключаются с теми, у кого еще не налажено собственное производство конкретного препарата. Потому что тогда долгосрочные контракты дробятся на годичные. Есть случаи отказа от выигранных тендеров, тогда как готовые производители остаются ни с чем. В связи с этим мы поддерживаем предложение о проведении ревизии списка поставщиков СК «Фармация». Стране, экономике нужны производители, а не перекупщики», – сказал Азат Перуашев.

Он назвал отдельной проблемой выход казахстанской фармпродукции на экспорт, особенно в Россию.

«Именно такая перспектива являлась основным стимулом для инвесторов – приходить и работать в Казахстане с прицелом на рынок ЕАЭС. Сегодня сроки и стоимость прохождения (разрешительных процедур. – Авт.) у нас в два-три раза ниже, чем в России, в результате российская продукция заходит в Казахстан без особых проблем, а наши производители в Россию вынуждены продираться через многочисленные препоны. Для решения этих вопросов Правительству необходимо усилить наши позиции в переговорном процессе в рамках ЕАЭС», – высказал свои предложения депутат.

informburo.kz