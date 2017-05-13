Спиртовые настойки просят вернуть в интернет

Минздрав рассматривает корректировку правил продажи таких лекарств

Производители и продавцы спиртовых настоек просят Минздрав вернуть их продажу в интернет.

Об этом рассказали «Известиям» представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Международной ассоциации делового сотрудничества (МАДС), отправившие соответствующее письмо в ведомство.

«С целью гармонизации требований и регулирований розничной торговли лекарственными препаратами в аптечных организациях предлагается считать ограничение на продажу лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30% избыточным», – говорится в тексте послания, имеющегося в распоряжении издания.

Речь идет о таких средствах, как настойка валерьянки, корвалол, знаменитый «Боярышник» и многих других, чья крепость превышает 30%. Ранее, в проекте правил дистанционной продажи лекарств Минздрава реализация этих средств была запрещена.

В ведомстве пообещали учесть мнение фармакологических компаний и продавцов.

izvestia