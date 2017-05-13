Аннулированы торги Минздрава Ульяновской области по закупке медизделий на 587 миллионов рублей

Ряд заказчиков и Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области уведомили Ульяновское УФАС России об исполнении предписания управления и аннулировании совместных торгов в форме электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению медицинскими изделиями, сообщает пресс-служба Ульяновского УФАС.

Напомним, по результатам рассмотрения жалобы комиссия УФАС признала в действиях заказчиков – 64 государственных учреждениях здравоохранения Ульяновской области, нарушения п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст.

33, ч. 2 ст. 8, п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.

Нарушение выразилось в необъективном описании объекта закупки, а именно: в перечень медицинских изделий было включено 3527 позиций различной направленности и отличающихся по функциональным и техническим характеристикам. Начальная (максимальная) цена контракта составила 587 млн руб.

«В ходе анализа перечня медицинских изделий комиссией Ульяновского УФАС России было установлено, что описание медицинских изделий содержит указание на наименования производителей без сопровождения словами “или эквивалент”», — указано в сообщении управления.

Кроме того, в документации отсутствовали надлежащим образом установленные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиками требованиям.

Также комиссия управления установила, что потребности в одних и тех же товарах у иных заказчиков отсутствуют в рамках оказываемой услуги, что означает невозможность осуществления закупки путем проведения совместного электронного аукциона.

Указанные нарушения устранены в соответствии с предписанием антимонопольного органа.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»