ВОЗ требует прозрачности в сфере образования цен на лекарства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о необходимости более прозрачного и честного подхода к образованию цен на лекарственные препараты, сообщает NASDAQ.

По словам руководителя департамента основных лекарственных средств ВОЗ Сюзанн Хилл, проблема ценообразования стала глобальной, поскольку доступ ко многим препаратам из Перечня основных ЛС ВОЗ ограничен из-за высоких цен.

Как заявила помощник генерального секретаря ВОЗ Мари-Поль Кини, прозрачность ценообразования необходима для принятия дальнейших решений.

В ответ на критику многие фармкомпании взяли на себя обязательства ограничить повышение цен на свою продукцию.

Между тем, г-жа Кини выразила серьезную озабоченность тем, что многие фармпроизводители устанавливают цены на свои препараты исходя из их клинической эффективности. Чем выше эффективность, тем выше цена.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»