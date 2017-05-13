«Катрен» и Росздравнадзор совместно проведут цикл обучающих мероприятий по маркировке лекарств

Главной целью внедрения маркировки является противодействие незаконному производству лекарственных препаратов на территории РФ и ввозу их в нашу страну. Также маркировка лекарств способствует стандартизации процедур учета поставок и распределения лекарственных препаратов.

30 января 2017 года было опубликовано Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения» (далее – Постановление № 62).

1 февраля 2017 года в шести регионах России начался эксперимент по маркировке лекарственных средств, в котором приняли участие крупнейшие производители, дистрибьюторы и аптечные сети. В 2018 году проект будет масштабирован на всю страну.

Компания «Катрен», учредитель электронного журнала для врачей и фармацевтов «Катрен-Стиль», стала официальным участником эксперимента по маркировке лекарств, который проводят совместно Росздравнадзор и Федеральная налоговая служба России. Журнал «Катрен-Стиль» – один из основных информационных каналов эксперимента. С помощью популярного электронного ресурса сведения о ходе проекта, его задачах и целях будут получать работники аптек. В апреле был утвержден план обучающих мероприятий, который включает в себя вебинары, статьи, информационные материалы и шпаргалки.

Первый вебинар, посвященный целям, средствам и методам реализации проекта по маркировке лекарственных средств, 22 мая проведет Валентина Косенко, начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора.

В течение вебинара она расскажет о ходе проекта, его участниках, целях и планах. Представитель Росздравнадзора также проанализирует нормативные документы, регламентирующие маркировку лекарственных средств контрольными идентификационными знаками, и ответит на вопросы слушателей. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно пройти регистрацию.

В дальнейшем подобные вебинары с представителями государственных органов и другими участниками эксперимента журнал «Катрен-Стиль» будет проводить ежемесячно вплоть до окончания эксперимента в декабре 2017 года. Участники эксперимента по маркировке лекарственных препаратов будут делиться опытом, а контролирующие органы дадут рекомендации и разъяснения по актуальным вопросам.

Так, в июне и июле пройдет три вебинара с участием сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС). Сотрудникам аптек будут даны пошаговые инструкции по присоединению к автоматизированной системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. На вебинарах будет рассказано обо всех тонкостях работы с соответствующим программным обеспечением и сканерами. Следите за расписанием вебинаров на сайте «Катрен-Стиль».

Источник фото: Катрен-Стиль

«Фармацевтический вестник»