В России будет создана единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

Вчера на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения позволит перевести медицинские документы в электронный оборот. При этом возможность выдачи бумажных рецептов будет сохранена.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект, который направлен на развитие информационных технологий в здравоохранении, является приоритетом для Правительства РФ. Он неоднократно обсуждался на площадке Открытого правительства, дорабатывался с участием Экспертного совета. Значительная часть замечаний учтена, отметил премьер-министр.

«Нужно сделать, чтобы услуги были более качественными, удобными и доступными. Для этого создается Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Что в ней будет нового? Во-первых, основные медицинские документы, а именно справки, рецепты, направления на те или иные процедуры, должны будут формироваться в электронном виде, что, конечно, в целом удобнее и для пациента, и для врача, и для продавца в аптеке, который будет получать рецепт уже в электронном виде.

Проще будет вести учет, планировать распределение лекарств и загрузку тех или иных процедурных кабинетов. Но, специально хочу отметить, никакого принуждения к электронным средствам фиксации здесь быть не должно. Если человек хочет использовать по-прежнему бумажные варианты рецептов (они привычнее) или других документов, у него такая возможность будет», — сказал Дмитрий Медведев.

Доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения. При этом будет создана система безопасности, позволяющая сохранить врачебную тайну.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»