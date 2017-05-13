В Санкт-Петербурге завершается создание кластерного консорциума

11 мая начала работу II Санкт-Петербургская международная конференция «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор», в которой принимают участие около 400 участников из различных регионов России, Франции, Испании и Китая. Руководители ведущих отраслевых ассоциаций, промышленных компаний, представители федеральных и региональных органов власти рассказали о возможностях государственных и негосударственных мер поддержки кластерных проектов, а также представили результаты деятельности отечественных и зарубежных кластеров.

— Кластеры – это, прежде всего, региональный продукт, но в то же время это и модель кооперации предприятий, способная связывать разные регионы, — сказал, открывая пленарное заседание, Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга. — Сегодня вклад Петербурга в промышленный потенциал страны – около 10%, и значительная часть этого принадлежит продукции, выпускаемой предприятиями, объединенными в кластеры. Одиннадцать из них объединены в Центр развития, а два — кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий и кластер информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения и средств связи – признаны инновационными и вошли в реестр Минпромторга.

Именно эти два кластера планируют объединиться в консорциум, что позволит, по мнению их лидеров, решать многие проблемы совместными усилиями – особенно в области пересечения взаимных интересов.

— Компании-лидеры, входящие в кластер информтехнологий, сегодня являются зачастую и лидерами на мировом рынке. Например, наши айтишники разрабатывают сейчас софт для беспилотных моделей автомобилей, а также подбирают лекарственные препараты индивидуально под конкретного пациента. Но все эти заказы мы получаем от зарубежных компаний, а хотелось бы работать и для наших, — заверил собравшихся Валентин Макаров, президент НП «Руссофт». По мнению эксперта, объединение уже кластеров – объективный процесс, когда речь пойдет о создании единых инновационных продуктов.

Международная конференция кластеров проводится в Петербурге уже второй раз и, по словам Марины Зининой, директора Центра кластерного развития Санкт-Петербурга, это событие стало рабочей площадкой для консолидации лучших практик в области кластерного взаимодействия. Сегодня ежегодный общий вклад кластеров России в экономику страны превышает 50 млрд рублей, при этом суммарный объем государственной поддержки кластерам, входящим в реестр, по планам до 2019 года – 975 млн.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»