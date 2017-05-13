Teva завершила квартал с ростом прибыли и объема продаж

В I квартале 2017 г. чистая прибыль израильской фармацевтической компании Teva увеличилась и составила 580 млн долл. против 570 млн долл. годом ранее, сообщает FirstWord Pharma. Объем продаж за отчетный период вырос на 17% и составил 5,6 млрд долл., что немного ниже прогнозов аналитиков (5,7 млрд долл.).

Как отметили в компании, рост объема продаж обусловлен приобретением дженерикового бизнеса Actavis за 40,5 млрд долл. Продажи дженериков увеличились на 24% – до 3,1 млрд долл.

Между тем, объем продаж специализированных препаратов сократился на 6% и составил 2 млрд долл. Показатель по препарату для лечения рассеянного склероза Copaxone снизился на 4%, составив 970 млн долл. Ранее американский суд признал недействительными 4 патента на дозировку Copaxone для применения три раза в неделю, одобренную FDA в 2014 г.

В феврале 2017 г. компанию покинул исполнительный директор Эрез Вигодман. Временно эту должность занимает Ицхак Петербург. В апреле 2017 г. о намерении уйти из компании заявил также финансовый директор Эяль Дешех. Временным финансовым директором Teva с 1 июля станет финансовый директор глобального направления «Специализированные препараты» Майкл МакКлеллан.

Teva объявила о продаже ряда активов в целях снижения долгового бремени, возникшего в результате сделки по приобретению Actavis Generics. В частности, речь идет о продаже глобального подразделения по препаратам для женского здоровья. Сумма сделки может составить до 2 млрд долл. Кроме того, могут быть проданы европейские бизнесы по разработке онкопрепаратов и препаратов для лечения болей. Также Teva ранее объявила о возможном выделении в самостоятельную компанию или продаже подразделения брендированных дженериков.

Teva подтвердила прогноз на 2017 г., согласно которому объем продаж составит 23,8–24,4 млрд долл., прибыль на акцию – 4,90–5,30 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»