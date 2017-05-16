Менеджер «Р-Фарма» стал подозреваемым по новому уголовному делу

В Республике Хакасия возбуждено новое уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы – чиновников и территориального менеджера компании «Р-Фарм» Александра Гитера. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере при закупках медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Сумма взятки, инкриминируемой членам ОПГ, превысила 79 млн рублей.

Очередное уголовное дело, на этот раз по ч. 6 ст. 290 УК РФ, было возбуждено 13 мая 2017 года в отношении семи членов ОПГ: бывшего руководителя администрации главы Республики Хакасия Владимира Бызова, его секретаря Евгении Ковалевой, четырех сотрудников государственного казенного учреждения РХ «Межведомственный центр организации закупок» Игоря Арокина, Инги Мелузовой, Светланы Казаченко, Сергея Пушнова и не являющегося должностным лицом Александра Гитера, отмечается в сообщении Следственного комитета по РХ. По данным ИА «Хакасия», Александр Гитер, по крайней мере на момент задержания в декабре 2016 года, являлся территориальным менеджером компании «Р-Фарм». Эту информацию Vademecum подтверждали источники, знакомые с ходом следствия. «Р-Фарм» на протяжении полугода не комментирует информацию о Гитере и скандалах в Хакасии.

По данным следствия, в 2015 году Бызов и Гитер создали организованную группу, в состав которой вовлекли Ковалеву и должностных лиц ГКУ РХ «Межведомственный центр организации закупок». В 2016 году члены ОПГ получили от представителей коммерческих организаций, участвующих в аукционах на закупку товаров для бюджетных учреждений здравоохранения и казенного учреждения «Управление капитального строительства», взятку – свыше 79 млн рублей и автомобиль Mazda 6, говорится в сообщении. За это члены ОПГ обеспечивали коммерческим компаниям победу в электронных аукционах, полагает следствие.

По данным следствия, подозреваемые намеревались получить в качестве взяток и откатов еще как минимум 66 млн рублей, но «не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны 28 декабря 2016 года сотрудниками правоохранительных органов».

Все подозреваемые уже находятся под стражей по ранее возбужденному уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Позже следственные органы завели еще несколько уголовных дел по отдельным случаям взяток в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Все совершенные взятки являются единым преступлением, заявляет теперь Следственный комитет.

Группа «Р-Фарм» является абсолютным лидером в сфере госзакупок лекарственных средств. В рейтинге Vademecum «TOП100 дистрибьюторов бюджетного рынка» по итогам 2015 года она заняла первое место с объемом заключенных контрактов 42,8 млрд рублей, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента, компанию «Фармстандарт».

В 2017 году «Р-Фарм» уже стал лидером госзаказа на препараты от ВИЧ и гепатита: компания выиграла конкурсы Минздрава на сумму около 10 млрд рублей.

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