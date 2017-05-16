Игорь Крылов возглавит холдинг «Марафон Фарма»

Бывшие топ-менеджеры «А1» Александр Винокуров и Сергей Захаров объявили, что покидают компанию, чтобы заняться развитием собственного инвестиционного холдинга «Марафон Групп». Принадлежащие Винокурову и Захарову фармацевтические активы будут объединены в субхолдинг «Марафон Фарма», который возглавит в статусе управляющего директора известный на фармрынке топ-менеджер Игорь Крылов, бывший гендиректор «Фармстандарта» и операционный директор «Медси».

В понедельник, 15 мая, Александр Винокуров по собственному желанию покинул пост президента «А1», чтобы совместно с бывшим исполнительным директором «А1» Сергеем Захаровым заняться развитием собственной инвесткомпании, сообщает РБК.

Компания «Марафон Групп», зарегистрированная Винокуровым в феврале 2017 года, будет, по словам бизнесмена, инвестировать в проекты четырех направлений – фармацевтика, FMCG и ритейл, сельское хозяйство и транспортная инфраструктура.

Уже сформирован первый субхолдинг «Марафон Фарма», в который переведены принадлежащие Винокурову активы на фармрынке: дистрибьютор «СИА Интернейшнл», заводы «Синтез» и «Биоком», аптечная сеть «Мега Фарм». Винокуров сообщил, что в финансировании всех проектов, которые раньше считались его личными инвестициями, уже участвует Сергей Захаров. В пресс-службе «СИА» подтвердили эту информацию.

Игорь Крылов заявил РБК, что, по его прогнозу, совокупная выручка активов «Марафон Фармы» в 2017 году должна превысить 100 млрд рублей против примерно 50 млрд рублей в прошлом году.

Игорь Крылов покинул должность первого вице-президента и операционного директора ГК «Медси» в октябре 2017 года. Тогда в пресс-службе «Медси» говорили, что Крылов оставил работу «по семейным обстоятельствам». На фармрынке топ-менеджер известен прежде всего тем, что в течение 11 лет, до декабря 2014 года, возглавлял компанию «Фармстандарт».

В конце марта 2017 года группа «СИА» приобрела 30% ООО «Бентус лаборатории» – производителя антисептиков под известной маркой Sanitelle, сообщал раньше Vademecum.

Фармдистрибьютор «СИА Интернейшнл» был основан в 1993 году. В декабре 2015 года в акционерный капитал «СИА» вошел президент инвесткомпании «А1» и совладелец фармкомпании «Генфа» Александр Винокуров. В феврале 2017 года пресс-служба «СИА» сообщила, что Винокуров полностью выкупит компанию и станет единственным владельцем «СИА». После закрытия сделки Винокурову будут косвенно принадлежать также 100% акций аптечной сети «Мега Фарм», 52% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского «Синтеза» и 75% акций ставропольского завода «Биоком». По данным СПАРК, выручка АО «СИА Интернейшнл Лтд» в 2015 году составила 59,4 млрд рублей, чистый убыток – 3,1 млрд рублей.

Источник: РБК

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