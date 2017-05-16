Бактериофаги НПО «Микроген» используют в зоне наводнений

Противодизентерийные бактериофаги научно-производственного объединения «Микроген», входящего в «Национальную иммунобиологическую компанию» Госкорпорации Ростех, используются в борьбе с инфекционными заболеваниями в районах наводнений в Тюменской области.

В районах города Ишим в условиях чрезвычайной ситуации в пунктах временного размещения и в зонах подтопления уже успешно проведена профилактика противодизентерийными бактериофагами почти у 100 человек, из которых 20 – несовершеннолетние граждане.

За последние три года в Сибирском федеральном округе, Приморском крае, Северной Осетии и Дагестане при чрезвычайных ситуациях, вызванных наводнениями, за счет применения бактериофагов удалось избежать заражения дизентерией более 67 тысяч человек, из которых порядка 15 тысяч – дети.

«Дизентерия относится к опасным кишечным инфекциям и может приводить к летальному исходу. Низкий гигиенический уровень, в том числе вызванный чрезвычайными ситуациями при наводнениях, может стать одной из ключевых причин резкой вспышки заболевания. Применение бактериофагов позволяет избежать массового заражения», — отметил Кирилл Гайдаш, врио генерального директора НПО «Микроген».

Бактериофаги представляют собой нетоксичные препараты, избирательно поражающие бактериальные клетки и являющиеся современной альтернативой антибиотикам. Они могут безопасно применяться беременными, кормящими матерями и новорожденными для лечения широкого спектра бактериальных инфекций.

Входящий в «Нацимбио» «Микроген» является единственным в России производителем лечебных препаратов бактериофагов. Сегодня предприятие разрабатывает первый в мировой практике универсальный бактериофаг от гнойно-воспалительных ЛОР-заболеваний, хирургических инфекций, инфекционных заболеваний детей первого года жизни, дисбактериоза кишечника и других болезней, вызванных бактериями рода Enterobacter. В начале 2017 года завершилась вторая стадия клинических исследований препарата.

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