Аптеки значительно поднимают цены на нерегулируемые государством медикаменты

За первые три месяца 2017 года россияне потратили в аптеках на 20% больше средств, чем в I квартале прошлого года, тем самым увеличив доход фармацевтического сектора до 169 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчет аналитического агентства DSM Group. Эксперты считают, что рост произошел в основном за счет увеличения стоимости препаратов. Сказались также рост покупательной способности населения и истощение давних запасов, которые многие делали, опасаясь роста цен.

По данным DSM Group, по-прежнему подавляющее большинство продаж — 48,1% — пришлось на сегмент лекарств стоимостью от 150 до 500 рублей, на медикаменты ценой выше 500 рублей пришлось 30,2% рынка.

Средневзвешенная цена за упаковку в I квартале выросла до 152 рублей со 146 рублей годом ранее. Рынок вырос пропорционально во всех ценовых сегментах. Хотя доля препаратов стоимостью до 50 рублей немного снизилась — с 6,4 до 5,8%. Доли продаж отечественных и импортных лекарственных препаратов не изменились; на долю первых пришлось 30% рынка в денежном эквиваленте. Незначительно выросли продажи рецептурных препаратов — с 47 до 48%. Количественный показатель продажи лекарственных препаратов увеличился на 13% — до 369 млн упаковок.

Руководитель НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что с 2015 года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) регулируются государством. С тех пор аптеки не могут произвольно повышать цены на эти препараты.

Для того чтобы отыграть потери на препаратах из категории ЖНВЛП, аптеки значительно поднимают цены на нерегулируемые государством медикаменты. С прошлого года цены на них повысились почти на 20%, — заявил специалист.

ИСТОЧНИК:ИЗВЕСТИЯ

gmpnews