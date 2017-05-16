Шпигель ушел – прибыль пришла. На «Биосинтезе» фантастически улучшился финансовый результат

Фармацевтическое предприятие отчиталось за 1 квартал 2017 года.

По данным опубликованного ОАО «Биосинтез» отчета, в январе-марте 2017 года пензенский производитель лекарственных препаратов удвоил показатели чистой прибыли более чем в два раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Чистая прибыль ОАО «Биосинтез» по итогам 1 квартала 2017 года составила 95,6 млн. рублей, годом ранее этот показатель составлял «минус» 110 млн. Почти на 100 млн. выросла прибыль от продаж: при росте выручки на 50 млн. (было 700 млн., стало 750) себестоимость продукции, напротив, снизилась с 515 млн. до 467 рублей. Упали прочие расходы: было 279 млн., стало 54.

Стоит отметить, что ОАО «Биосинтез» получило прибыль впервые с 3 квартала 2015 года. В этой связи примечательно, что хороший «плюс» у производителя лекарств появился почти сразу после его «поглощения» индийской Sun Pharma. Сделка состоялась в ноябре 2016 года, пакет ОАО «Биосинтез» в размере 85% обошелся индийцам в 23 млн. долларов. На тот момент величина собственных средств пензенского производителя лекарств была в полтора раза ниже цены сделки.

Sun Pharma владеет акциями «Биосинтеза» через аффилированную голландскую Ranbaxy (Netherlands) B.V., у нее — 85,1% участия в пензенской фармацевтической компании. Еще 10,3% – у немецкой Heumann.

Пензенские эксперты из отрасли дистрибуции лекарств объясняют скачок «Биосинтеза» ростом продаж российских производителей вследствие применения политики импортозамещения.

Фото pixabay.com

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