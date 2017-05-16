Генпрокуратура: использование гомеопатии не противоречит законодательству РФ

Ведомство ответило на запрос Национального совета по гомеопатии, касающийся принятого РАН меморандума «О лженаучности гомеопатии»

Использование гомеопатических методов лечения не противоречит российскому законодательству, а положения меморандума «О лженаучности гомеопатии» носят рекомендательный характер. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос Национального совета по гомеопатии (имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее председатель Национального совета по гомеопатии Алексей Карпеев заявил в Генпрокуратуру о нарушениях, якобы допущенных Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук (РАН) при принятии меморандума «О лженаучности гомеопатии».

«Генеральной прокуратурой РФ проанализированы нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья и обращения лекарственных средств, регулирующие вопросы применения гомеопатических методов лечения. Результаты показали, что действующие нормативные акты в рассматриваемой сфере позволяют использовать указанные методы в практической медицине», — говорится в ответе Генпрокуратуры Карпееву. В частности, речь идет о таких законах, как «Об обращении лекарственных средств» (2010 год), приказе Минздрава «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении» (1995 год) и прочих.

В ответе надзорного ведомства также отмечается, что меморандум, принятый РАН, не является обязательным к исполнению. «Принятый Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук Меморандум №2 «О лженаучности гомеопатии» не является нормативным актом, обязательным к исполнению. Положения меморандума носят рекомендательный характер, где изложена позиция отдельных ученых», — написано в официальном ответе Генпрокуратуры.

Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС