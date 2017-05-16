Розничные цены на ЖНВЛП российского и зарубежного производства в апреле снизились

Росздравнадзор опубликовал Анализ результатов мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты за апрель 2017 года.

Согласно опубликованной информации, в среднем по России в апреле 2017 года, по данным, представленным респондентами, на фармацевтическом рынке находилось 420 МНН (в амбулаторном сегменте – 342, в госпитальном — 326). Присутствие на фармацевтическом рынке наименьшего количества наименований ЖНВЛП (менее чем в среднем по России) в отчетном периоде отмечено в следующих субъектах Российской Федерации: Чукотский а.окр. (251), Чеченская Республика (256), Ненецкий а.окр. (279), Республика Дагестан (287), г. Севастополь (304).

В апреле 2017 года по отношению к марту 2017 года в среднем по России розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 0.5, закупочные (оптовые) цены снизились на 0.4%, фактические отпускные цены производителей увеличились на 0.2%.

Закупочные цены на ЖНВЛП госпитального сегмента в апреле 2017 года по сравнению с мартом 2017 года в среднем по России остались на прежнем уровне.

Розничные цены на ЖНВЛП российского производства в целом по России в апреле 2017 года относительно марта 2017 года снизились на 0.6%. Относительно базового месяца цены увеличились на 0.2%.

В среднем по России розничные цены на ЖНВЛП зарубежного производства в апреле 2017 года относительно марта 2017 года снизились на 0.3%. Относительно базового месяца увеличение цен составило 0.3%.

Величина розничных торговых надбавок на сопоставляемые ЖНВЛП в апреле 2017 года по сравнению с мартом 2017 года составила 23.7% (в марте 2017 года и в декабре 2016 года 24% и 23.8% соответственно). Наибольшие розничные торговые надбавки использовались в Дальневосточном (35.8%), Северо-Западном (28.3%) и Уральском (26.7%) федеральных округах.

Величина оптовых торговых надбавок на ЖНВЛП в апреле 2017 года в сравнении с мартом 2017 года составила 5.7% (в марте 2017 года и декабре 2016 года 6.2% и 5.9% соответственно).

gmpnews