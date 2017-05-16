В РФ разработаны Правила надлежащей клинической практики для БМКП

Министерство здравоохранения РФ опубликовало ведомственный приказ «Об утверждении Правил надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов«.

Опубликованный проект приказа Минздрава России «Об утверждении Правил надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов» разработан в соответствии с частью 11 статьи 28 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».

Правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов регулируют отношения по планированию, организации, проведению, мониторингу, аудиту, документированию клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов с участием человека в качестве субъекта клинического исследования, анализу данных ‎и представлению результатов клинических исследований, обеспечивающие гарантию достоверности и точности полученных данных и представленных результатов, а также защиту прав, здоровья и конфиденциальности персональных данных пациентов в клиническом исследовании.



‎ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» может использоваться при проведении клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов совместно с настоящими Правилами в части не противоречащей настоящим Правилам.

Публичное обсуждение продлится до 26 мая.

gmpnews