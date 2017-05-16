Игорь Крылов не исключил покупку холдингом «Марафон Фарма» каких-либо активов

Игорь Крылов будет заниматься стратегическим развитием фармацевтического подразделения инвестиционной компании «Марафон Групп», основанной Александром Винокуровым. Эту информацию Игорь Крылов подтвердил «ФВ».

По его словам, пока разрабатывается стратегия фармподразделения – «Марафон Фарма». В него вошли ОАО «Синтез», которым Винокуров владеет совместно с «Нацимбио» (у госкорпорации 32,38% акций), ЗАО «Биоком», управляющая аптечными сетями «Мега фарм», а также приобретенный в конце марта производитель бытовых антисептических средств «Бентус Лаборатории» (бренд Sanitelle). Игорь Крылов не исключил новых покупок.

Игорь Крылов окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге по специальности «лечебное дело» с присвоением квалификации «военный врач». Управленческую карьеру он начал в 1995 году в представительстве международной фармацевтической компании «Эли Лилли Восток С.А.», где в качестве менеджера федерального проекта занимался разработкой стратегии маркетинга эндокринных препаратов, руководил группой региональных менеджеров и медицинских представителей.

В 2002-2003 гг. занимал аналогичную должность в компании Aventis. Его профессиональное портфолио пополнилось реализацией сложнейшего проекта по выводу на российский рынок одного из ведущих препаратов компании.

В 2003 году Игорь Крылов возглавил фармацевтическую компанию ICN, а в 2004 году — холдинг «Фармстандарт», образованный на базе этой компании.

Под его руководством с 2004-го по 2014 г. «Фармстандарт» вышел в лидеры фармацевтической отрасли. В 2009 году Игорь Крылов занял 35-е место в рейтинге лучших российских СЕО.

С октября 2015 года по октябрь 2016 г. Игорь Крылов занимал должность первого вице-президента – операционного директора компании «Медси».

До прихода в «Медси» он работал директором по работе с государственными органами и стратегическому развитию «АстраЗенека» в регионе «Россия и Евразия».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»