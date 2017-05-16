Маркировка на все времена

В публикациях о маркировке лекарств «ФВ» не раз обращался к фармацевтическим производителям, чтобы узнать, как они готовятся к проекту. Но изменения затронут всех участников рынка, поэтому на этот раз мы решили дать слово представителю логистического сектора – компании, которая обслуживает на своих складах 30% участников эксперимента. На наши вопросы ответила вице-президент группы компаний «Сантэнс Сервис» Светлана Владимировна Курашева.

Сервис – наше всё

— В чем специфика адаптации логистических компаний к проекту по маркировке лекарств?

— Для логистического оператора самым существенным является уровень его сервиса. Поэтому еще в 2016 г. наша компания начала подготовку к участию в пилотном проекте. Была создана проектная команда, в которую вошли IT-специалисты, специалисты операционной дирекции и службы качества. Представитель компании был включен в рабочую группу, которую сформировал Росздравнадзор.

— Как известно, изначально речь шла о том, что проект стартует с начала года. Но методические рекомендации для проведения эксперимента были утверждены только в конце февраля. У вас возникли в связи с этим дополнительные сложности? Что уже удалось реализовать?

— Как я уже сказала, мы готовились заранее по собственному графику и продолжаем работать в этом направлении. В настоящее время завешена экспертиза всех бизнес процессов, предварительно перепроектирована технология работы склада, выбрано и в необходимом количестве приобретено оборудование для считывания кодов. До 1 июня мы завершим подготовку групп специалистов, которые будут апробировать измененные технологии. Так что в сроки мы укладываемся.

— Правильно ли я понял, что разделение на группы связанно с тем, что разные сотрудники будут отрабатывать разные процессы?

— Нет, речь здесь о другом. Каждая группа специалистов будет отрабатывать всю технологию – от входа до выхода продукции, и отдельная группа – процессы на складе временного хранения. Просто мы обслуживаем компании на территориально удаленных складах, и поставки маркированной продукции уже в июне-июле будут осуществляться на трех из пяти терминалов.

Затраты неизбежны …

— Какие наиболее существенные изменения в складской обработке вы предвидите?

— На первый взгляд самым существенным с точки зрения складских операций будет изменение процедуры приемки товара. Сама по себе процедура не усложнится, даже наоборот, применение новой технологии повысит скорость и качество идентификации товара. В то же время возникнет так называемый период ожидания акцепта от ИС «Маркировка». Кроме того, потребуется изменение подходов к зонированию складских помещений. Насколько – пока неизвестно, так как пока никто не может спрогнозировать, изменится ли структура заказов.

— Один из самых обсуждаемых среди производителей вопросов, касающихся маркировки, сколько это будет стоить? Поэтому не могу не спросить : потребуются ли дополнительные финансовые вложения у логистического провайдера?

— Конкретные цифры называть преждевременно, но, конечно, без капиталовложений не обойтись. Проектные расходы, затраты на обучение персонала, доработка системы управления складом, дополнительное оборудование — это еще неполный перечень вложений, необходимых для введения изменений в работу. На начальном этапе возможно снижение производительности, рост расходов по организации отдельных складских операций. Эти вопросы мы рассчитываем решить в ходе пилотного проекта.

— Что бы вы назвали основной проблемой для своей компании во внедрении мониторинга движения лекарств?

— Отсутствие на сегодняшний день единых информационно-технологических требований к обмену данными, в том числе недостаточная интеграция ERP-систем наших партнеров с нашей WMS-системой. В настоящее время электронный обмен данными EDI внедрен только с 20 % ERP-систем.

Всерьез и надолго

— Импортерам необходимо самим разрабатывать программное обеспечение или уже существуют готовые решения?

— Для обеспечения требований методических рекомендаций необходимо реализовать соответствующие программные модули, обеспечивающие формирование и передачу необходимых электронных сведений, в том числе посредством взаимодействия с учетными системами импортера и логистического оператора.

— Как, по-вашему, будет решаться эта задача, и что именно ваша компания может предложить?

— Каждый участник рынка может сыграть свою роль во внедрении системы мониторинга движения лекарств. Выбор стратегии создания решения зависит от ряда факторов. В первую очередь я назову такие, как наличие собственного штата ИТ-специалистов, политика международной штаб-квартиры импортера в части реализации информационных ресурсов и выбора партнеров, выбранной стратегии участия в проводимом эксперименте. Важно понимать, что при выборе готового программного обеспечения следует также обращать внимание на команду, которая должна быть глубоко погружена в соответствующие процессы и качественно владеть особенностями взаимодействия с ИС «Маркировка».

Группа компаний «Сантэнс Сервис» совместно с АО «ЦентрИнформ», экспертной организацией ФНС России, готовы предложить участникам цепи поставок лекарственных препаратов, комплексный подход в реализации проекта по обеспечению выполнения необходимых требований. Предлагаемое программное решение обеспечит импортерам и дистрибьюторам необходимое взаимодействие с информационной системой логистического оператора и гарантированную передачу сведений в ИС «Маркировка», что позволит кратно снизить риски реализации проекта собственными ресурсами.

— Как вы в целом оцениваете проект маркировки лекарственных препаратов?

— У нас есть понимание, что маркировка – это, что называется, всерьез и надолго. Если же говорить более детально, мы считаем, что переход на международный стандарт В2В и внедрение GS1 положительно скажется на отрасли в целом, в том числе при возможном переходе на новые способы компенсаций и социального обеспечения.