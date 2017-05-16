В 2016 году Благотворительный фонд «Катрен» оказал поддержку 304 детским учреждениям из 120 городов России

В 2016 году благотворительный бюджет Фонда «Катрен» составил 40,7 млн рублей. Помощь получили 304 организации в 120 городах России. К ним относятся детские дома, дома ребенка, социальные приюты, многие из которых поменяли названия, став семейными центрами, в которых проживают более 12 000 детей без родителей. Многие дети получили комплексную помощь. Также в 2016 году 103 замещающие семьи получили помощь в оплате лечения и приобретения необходимых медикаментов для своих детей.

Благодаря публикациям в журнале «Дети дома» и размещению их фотографий на выставках «Галерея сердец» 86 детей в 2016 году обрели семью.

Благотворительный фонд «Катрен» существует уже 14 лет. Свою деятельность Фонд осуществляет на средства, которые выделяет учредитель – АО НПК «Катрен», а также жертвуют сотрудники и партнеры компании. В январе 2017 года возможность принять участие в благотворительной программе «Катрен» появилась и у пользователей сервиса Apteka.ru.

Инна Прохорова, директор БФ «Катрен»:

«Я приглашаю всех присоединиться к программам помощи Благотворительного фонда «Катрен». Наши представители есть во многих регионах России, и мы будем рады, если вы станете нашим волонтером или информационным партнером. Помочь детям можно, перечислив денежные средства как частное пожертвование на расчетный счет фонда. Если вы пользователь сервиса Apteka.ru, можно перечислить накопленные бонусные «витаминки» в Фонд или приобрести препараты, отмеченные «сердечком» (производитель данного товара жертвует % выручки в Фонд). Можно сделать пожертвование, положив сдачу в ящик-копилку «Здоровье – детям» в аптеке и взяв журнал «Дети дома» бесплатно. Нашим партнерам – фармацевтическим компаниям – мы предлагаем несколько вариантов сотрудничества. Можно пожертвовать средства, которые Фонд использует для реализации одной из своих программ. Можно пожертвовать товары, которые востребованы в детских учреждениях. Такой формат сотрудничества интересен, в первую очередь, производителям различных товаров для детей. Еще одна возможность – размещать в журнале «Дети дома» рекламу, вырученные средства от которой в полном объеме будут направляться на благотворительные цели. Результаты многих лет работы убедили нас в том, что только совместная помощь может быть по-настоящему эффективной».

Ознакомиться с Годовым отчетом БФ «Катрен» за 2016 год можно на странице Фонда.

БФ «Катрен»

Корпоративный благотворительный фонд «Катрен» был образован в 2003 году. Фонд оказывает поддержку детям, лишенным попечения родителей, по трем направлениям: здоровье, образование и семья. Фонд выпускает журнал «Дети дома» (тираж 900 000 экземпляров) и организует выставку фотографий детей-сирот «Галерея сердец». В 2016 году Фонд одержал победу в международном конкурсе среди коммерческих компаний «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая программа (проект), реализованная в партнерстве с другим бизнесом» с программой «Здоровая семья». В 2016 году фонд также получил специальный приз за концепцию и стратегию корпоративной благотворительности.

Источник фото: istockphoto.com

«Фармацевтический вестник»