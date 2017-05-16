В Калининграде появится российско-корейское предприятие по производству катетеров

Южнокорейские корпорации Nepes Corp и Insung Medical планируют запустить в Калининграде производство урологических катетеров совместно с региональной компанией «Инфамед-К». Объем инвестиций в проект может достичь 1 млрд рублей.

Как сообщили Vademecum в «Инфамед К», соглашение с корейскими партнерами уже подписано. Объем инвестиций в реализацию первой очереди проекта составит 800 тысяч – 1 млрд рублей. Корейские инвесторы направят в этот проект не менее $10 млн.

Первая презентация проекта состоялась в конце апреля на встрече советника врио губернатора Калининградской области по инвестиционной политике Андрея Горохова, директора по развитию ООО «Инфамед К» и представителей корейских компаний Nepes Corp и Insung Medical. По данным региональных СМИ, под производство была выделена площадка на территории технопарка «Экобалтик», что позволит инвесторам получать льготы по налогу на прибыль в течение шести лет.

Компания «Инфамед-К» специализируется на фармпроизводстве, например, выпускает препарат Мирамистин. Ее владельцем, по данным СПАРК-Интерфакс, выступает Андрей Горохов, курирующий проект в калининградском правительстве. Выручка компании в 2015 году составила 723 млн рублей, чистая прибыль – 289,3 млн рублей.

Nepes Corp – южнокорейская компания, специализирующаяся на производстве и распространении полупроводников и электронных материалов. Для этой компании работа с «Инфамед К» не первый опыт сотрудничества с российскими предприятиями. В Мордовии уже функционирует завод по производству светодиодов этой корпорации. Другой партнер «Инфамед К» – компания Insung Medical Co ltd – специализируется на производстве медизделий в области хирургии.

Запустив производство катетеров Фолея (урологические катетеры), в «Инфамед К» рассчитывают оттянуть на себя часть госзаказа. По данным компании MD Pro, рынок катетеров Фолея в России представлен только импортной продукцией.

Ранее Андрей Горохов отмечал, что в перспективе СП может также наладить выпуск медицинских игл. «Российский рынок таких медизделий в тридцать раз больше, чем рынок катетеров! Сейчас 100% этой продукции – тоже импорт. Изготовление иглы состоит из нескольких этапов, используется определенная технология. В России подобных производств еще нет, а технологий производства специальной трубки для изготовления игл вообще всего несколько в мире», – сказал он.

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