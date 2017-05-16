Разработаны правила проведения клинических исследований клеточных продуктов

Минздрав разработал проект приказа «Об утверждении Правил надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов». Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Правила регулируют отношения по планированию, организации, проведению, мониторингу, аудиту и документированию клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов с участием человека. Документ также определяет правила анализа данных, представления результатов клинических исследований и защиту прав, здоровья и конфиденциальности персональных данных пациентов.

«ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» может использоваться при проведении клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов совместно с настоящими Правилами в части, не противоречащей настоящим Правилам», – говорится в документе.

Общественное обсуждение документа продлится до 26 мая.

В октябре 2016 года Минздрав представил проект ведомственного приказа «Об утверждении правил надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами», устанавливающий общие требования к проведению доклинических исследований, производству и контролю качества биомедицинских клеточных продуктов для медицинского применения.

Оба этих документа являются подзаконными актами к федеральному закону «О биомедицинских клеточных продуктах», вступившем в силу 1 января 2017 года. Документ вводит новую терминологию, а также определяет субъекты обращения клеточных продуктов. Одно из первых производств таких продуктов, по данным замминистра здравоохранения Сергея Краевого, планируется развернуть в Новосибирском медицинском промышленном парке. В марте 2017 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении государственных пошлин при регистрации биомедицинских клеточных продуктов (БМКП).

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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