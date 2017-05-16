Эксперт: сложно убеждать головные компании локализовать в России производство инновационных лекарств

Локализация в России дает множество преимуществ иностранным компаниям, но решения о переносе технологий для производства тех или иных инновационных препаратов принимаются штаб-квартирами с большим трудом. Об этом говорили сегодня генеральные директора фармкомпаний в рамках специальн

Основой вопрос, который на сегодняшний день волнует игроков, – это предсказуемость инновационного развития российского рынка. Как отметил генеральный директор «Рош-Москва» Ненад Павлетич, компании готовы выводить на рынок инновационные продукты. Только в онкологии на сегодняшний день 1,5 тысячи продуктов находятся на различных стадиях клинических исследований. Это означает, что через 2-3 года на рынок выйдет около 200 инновационных препаратов для лечения онкологических заболеваний.

«Но вопрос в том, как мы можем сделать их доступными для российских пациентов при условии существования целесообразной системы использования бюджета», — подчеркнул Ненад Павлетич.

Участники дискуссии отметили, что преференции, направленные на глубину локализации, должны применяться к дифференцированному списку продуктов. Локализовать все инновационные продукты на территории РФ иностранные компании не смогут.

На фото: Ненад Павлетич.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»