Зарплаты на фармпроизводстве в ближайшие два года могут вырасти на 20%

К такому выводу пришли эксперты кадрового агентства «Юнити» по результатам анализа вакансий и резюме в сфере фармацевтического производства за 2015–2017 годы. Впрочем, такой прогноз КА «Юнити» дает только для определенных вакансий.

Правило третьего лишнего не только стимулировало развитие отечественных предприятий, но параллельно подстегнуло иностранные компании локализовывать у нас свое производство, отмечает руководитель практики Pharma & Medical Devicesкадрового агентства «Юнити» Виктория Простова.

Эти процессы уже обеспечили стабильность кадровому рынку фармы в 2015–2017 гг., говорят в агентстве. Согласно данным рекрутеров, ежегодное увеличение уровня зарплат по ряду вакансий составило около 20%. Расширялся и отраслевой рынок труда: каждый крупный проект по запуску нового производства обеспечивал ему прирост примерно в 5%. Первый квартал 2017 года подтвердил тренд: объем вакансий агентства в данной отрасли вырос в 2,7 раза относительно того же периода прошлого года. Сегодня до 15% заявок на подбор персонала связано с проектами локализации производства иностранных компаний.

Динамика уровня заработных плат специалистов в фармацевтической отрасли по данным КА «Юнити»

Вакансия 2015 год 2016 год 2017 год Медицинский представитель 65 000–70 000 руб. 70 000–75 000 руб. до 85 000 руб. Менеджер по логистике 55 000–60 000 руб. 70 000–80 000 руб. 100 000–120 000 руб. Менеджер по трансферу 55 000–80 000 руб. 90 000–120 000 руб. 150 000 руб. и выше

На фоне количественного роста рынка наблюдается качественный: в процессе локализации российские фармацевтические компании получают доступ к западным методикам и процессам производства лекарственных препаратов. Ведь многие западные игроки предпочли не инвестировать в собственные площадки, а размещать заказы на российских контрактных производствах.

«Эта тенденция отчетливо заметна, если проанализировать запросы на подбор менеджеров/инженеров по трансферу. Востребованность данных специалистов за последние два года повысилась почти на 50%. Фактически каждая иностранная фармацевтическая компания уже имеет проект по локализации или запуску контрактного производства в РФ (или задумывается об этом) и ищет подобного специалиста», – замечает Виктория Простова.

Процесс отбора российского субподрядчика также стимулирует изменения в отрасли. Главными задачами менеджера по трансферу являются оценка производственных процессов российской компании согласно стандартам GMP и заключение подробного соглашения о качестве производимой продукции. В итоге вырос спрос на менеджеров по трансферу с глубоким знанием требований надлежащей производственной практики, с опытом разработки стандартных операционных процедур на производстве, управления процессом изменений. Однако специалистов, имеющих компетенции, подтвержденные успешными бизнес-кейсами, на рынке очень мало. Их средняя заработная плата выросла за последние два года почти в два раза. К концу года, по прогнозам КА «Юнити», она может достигнуть 250 000 руб. и более.

«При запуске новой площадки, работодатели готовы перекупать у конкурентов руководителей проектов, предлагая им зарплаты от 300 тыс. руб. Считается, что выгоднее повысить зарплату российскому специалисту с нужными компетенциями и знанием английского языка, чем привлекать экспатов, поскольку иностранцы мотивированы на полный социальный пакет и слабо ориентируются в реалиях российского рынка», – говорит эксперт «Юнити».

Отечественные фармацевтические компании также испытывают дефицит специалистов с опытом переноса технологий. Выступая в роли исполнителя проекта по локализации западной площадки, они стремятся иметь «внутри» управленца, обладающего данной экспертизой. Узость рынка позволяет опытным начальникам цеха/производства диктовать условия работодателям. Ожидания по уровню суммарного дохода в зависимости от уровня компетенций варьируются от 150 000 до 300 000 руб. А кандидаты, которым пришлось бы переезжать из другого региона, рассчитывают на полный релокационный пакет, включая расходы на семью.

Локализация иностранных производителей повысила спрос на менеджеров по логистике. Многие фармацевтические компании ищут готовых менеджеров, которые хорошо знают всю цепочку поставок: от нюансов планирования зарубежного производства до доставки товара в распределительные центры дистрибьюторов в РФ. Им требуются люди, готовые отслеживать остатки товара на складах дистрибьюторов и контрактных производителей, заниматься таможенным оформлением готовой продукции и сырья. Среди новых требований также поддержание контактов с клиентами (customer service), то есть функции, которые ранее лежали в зоне ответственности менеджеров по работе с ключевыми клиентами (КАМов).

«Найти таких профессионалов очень сложно, и фармацевтические компании вынуждены идти на уступки. Например, они уже смотрят на релевантный опыт кандидатов из сектора FMCG. В зависимости от уровня должности компании готовы предложить менеджерам по логистике зарплату от 150 000 руб. на вакансии специалиста, 200 000–220 000 руб. – менеджера и до 350 000 руб. – на руководящие позиции, что в среднем на 40% выше, чем год назад», – поясняет Виктория Простова.

В 2017–2018 гг. эксперты КА «Юнити» ожидают постепенное перетекание в российские компании специалистов, поработавших у западных производителей и получивших ценные навыки построения технологических и бизнес-процессов. Иностранные фармацевтические компании весьма перспективно оценивают российский рынок для инвестиций, поэтому следует ожидать продолжения роста кадрового рынка примерно на 20% ежегодно. Конкуренция за кадры приведет к росту зарплат в фармацевтическом секторе в ближайшие годы на 10–15% у менеджеров среднего звена, на 25% – у менеджеров высшего звена. Параллельно с процессами усовершенствования производства будет идти работа над PR отечественных брендов.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»