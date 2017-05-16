Новый директор FDA реорганизует работу инспекторов

Вступивший в должность директора FDA Скотт Готтлиб уведомил сотрудников инспекционной службы об изменениях в их работе, сообщает FirstWord Pharma. Теперь они будут специализироваться по отдельным направлениям, а не по регионам, как это было раньше.

Первоначально эта инициатива была предложена четыре года назад. Ее воплощение начнется уже в текущем месяце.

Как отметила помощник директора FDA по регуляторным вопросам Мелинда Плейзер, изменения не повлекут за собой сокращение числа инспекторов.

Согласно инициативе Скотта Готтлиба, инспекторы будут специализироваться в области качества фармпродукции, производства медоборудования, биопрепаратов и R&D. Ранее они были распределены по пяти регионам и подчинялись региональному руководителю.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»