Генпрокуратура считает, что использование гомеопатии не противоречит законодательству РФ

Использование гомеопатических методов лечения не противоречит российскому законодательству, а положения меморандума «О лженаучности гомеопатии» носят рекомендательный характер, говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос Национального совета по гомеопатии.

Как сообщает ТАСС, ранее председатель Национального совета по гомеопатии Алексей Карпеев заявил в Генпрокуратуру о нарушениях, якобы допущенных Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук (РАН) при принятии меморандума «О лженаучности гомеопатии».

«Генеральной прокуратурой РФ проанализированы нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья и обращения лекарственных средств, регулирующие вопросы применения гомеопатических методов лечения. Результаты показали, что действующие нормативные акты в рассматриваемой сфере позволяют использовать указанные методы в практической медицине», — говорится в ответе Генпрокуратуры А. Карпееву. В частности, речь идет о таких законах, как «Об обращении лекарственных средств», приказе Минздрава «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении» (1995 год) и др.

В ответе надзорного ведомства также отмечается, что меморандум, принятый РАН, не является обязательным к исполнению.

«Принятый Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук Меморандум №2 «О лженаучности гомеопатии» не является нормативным актом, обязательным к исполнению. Положения меморандума носят рекомендательный характер, где изложена позиция отдельных ученых», — написано в официальном ответе Генпрокуратуры.

Как сообщал «ФВ», в феврале 2017 г. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии», где указано, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. В заявлении указано, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. «Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», – указано в меморандуме.

«Фармацевтический вестник»