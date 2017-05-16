Лекарственное обеспечение по-прежнему финансируется по большой части населением

Только 31% потребляемых лекарств в России обеспечивается за счет государственных средств, 69% — оплачивает население. К такому выводу в своем исследовании пришла Московская Школа управления «Сколково». Об этом на открытии Российского фармацевтического форума в Санкт-Петербурге заявил директор Центра экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский.

По его словам, из-за этого наблюдается низкая эффективность в амбулаторном звене, а также растут риски увеличения затрат в госпитальном сегменте.

Согласно исследованию, существует разнородность лекарственного обеспечения в регионах. Средний уровень затрат государства на лекарственное обеспечение сейчас составляет 2 400 руб. на человека. И только в 19 регионах уровень затрат выше среднего. Из-за этого возникают дезинтеграционные риски.

В то же время если посмотреть на планы по увеличению расходов бюджета ОМС, то они в первую очередь ориентируются на повышение зарплат в здравоохранении, из-за чего планы по развитию лекарственного обеспечения могут не реализоваться.

«Сегодня решение о выборе препарата принимает пациент, оно основано на маркетинговой активности фармкомпаний. Лекарственное потребление не коррелирует со структурой заболеваний», — отметил Юрий Крестинский.

По подсчетам Московской школы управления «Сколково», если ввести софинансирование лекарственного обеспечение на уровне 50% по базовому списку лекарств из перечня ЖНВЛП, исключая самые дорогие препараты, то на первом этапе понадобится около 65 млрд руб. В тоже время с введением программы потребность вырастет. Но, как отметил Юрий Крестинский, необходимо делать первый шаг. Без лекарственного обеспечения социальная защита населения будет весьма усеченной.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»