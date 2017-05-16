Обзор рынка ГЛС Республики Казахстан за I квартал 2017 года

Общая экономическая обстановка в Казахстане оказала положительное влияние на рынок ГЛС. Так укрепление национальной валюты в первом квартале 2017 положительно повлияло на емкость рынка в стоимостном выражении. В связи с этим актуальным является анализ рынка ГЛС с целью определения восстановления рынка ГЛС после падения продаж в первом квартале 2016 года.

Как известно, рынок ГЛС делится на два основных канала реализации — розничный и государственный. В стоимостном и натуральном выражении розничный канал реализации лекарственных препаратов превалировал над государственным, 64% и 88% против 36% и 12% соответственно. Кроме того, розничный рынок в стоимостном выражении увеличился на 2 процентных пункта в первом квартале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Емкость розничного рынка ГЛС в тенге составила 67 млрд тенге, а в долларах США — 209 млн. При этом темп прироста продаж в долларах США был значительно выше прироста продаж в тенге и составил 32% (рисунок 1). Столь значительному росту продаж в долларах США способствовало «ослабление» доллара США по отношению к национальной валюте. Кроме, того прирост объема продаж в долларах США в 2017 году превысил убыль продаж ГЛС в первом квартале 2016 года на 5 процентных пунктов. Розничный рынок ГЛС в тенге вырос на 19%, а в упаковках на 11%. Главным фактором роста емкости розничного рынка стал рост потребления лекарственных средств в натуральном выражении.

Стоимость упаковки лекарственного средства на розничном рынке ГЛС в первом квартале 2017 года в среднем составляла 533 тенге, что на 8% больше прошлогодней цены. При рассмотрении рынка ГЛС в ценовом разрезе, значительных изменений ценовых категорий не отмечено (рисунок 2). Снижение темпа роста цены с 30% до 8%, отсутствие тенденции значительного роста в сторону дорогих препаратов указывают на достижение рынком оптимальной цены за лекарственное средство.

Розничный сегмент по итогам первого квартала 2017 года представлен на 58% рецептурными и на 42% безрецептурными препаратами в стоимостном выражении. В натуральном значении рынок на 61% состоит из безрецептурных и на 39% из рецептурных препаратов. Следует отметить, что безрецептурные препараты стали дороже рецептурных препаратов, так как в денежном выражении доля безрецептурных препаратов увеличилась на 2 процентных пункта, а в натуральном потреблении уменьшился на 2 базисных пункта.

В первом квартале 2017 года, рынок ГЛС по основным терапевтическим направлениям представлен на рисунке 3. Противомикробные препараты для системного применения, препараты для лечения кашля и простуды и обезболивающие препараты заняли лидирующие положение по объему продаж в денежном выражении. Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ стимулировал прирост продаж вышеуказанных терапевтических групп. Однако, доля антибиотиков с низкой стоимостью выросла, что отрицательно отразилось на общей доле противомикробных препаратов в сравнении с прошлогодним результатом. Так доля противомикробного препарата с ценой до 300 тенге выросла на 2 процентных пункта в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Аналогичная ситуация в группе препаратов для лечения кашля и простуды, в группе растет доля препаратов с ценой до 300 тенге в денежном выражении.

Рынок ГЛС был представлен 60 странами в первом квартале 2017 года. Лидеры среди стран по доле рынка ГЛС в стоимостном выражении представлены на рисунке 4. Главная тройка стран (Германия, Россия и Казахстан) осталась без изменений в сравнении с первым кварталом прошлого года. Германия является основным поставщиком лекарственных препаратов на рынке Казахстана с долей 15,3%. Российские производители в это году продолжают увеличивать свою долю на рынке ГЛС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отечественная продукция заняла третье место в рейтинге. В этом году прирост продаж отечественной продукции составил 31% в денежном выражении, что привело к увеличению её доли на 70 базисных пунктов. Следует отметить, что по потреблению ГЛС в упаковках, российская продукция в течение 5 лет наращивает своё участие на рынке ГЛС в розничном сегменте.

За первый квартал на рынке была представлена продукция 390 компаний, лучшие по доле рынка из данных компаний представлены на рисунке 5.

Компания «Такеда» осталась лидером розничного рынка ГЛС в 1 квартале 2017 года с 39 молекулами. Главными доходными брендами компании «Такеда» были препараты «Конкор®» и «Актовегин®» с наивысшим приростом внутригрупповой доли на 5 и 3 процентных пункта соответственно. Компания «Sanofi» с 63 молекулами заняла почетное второе место в рейтинге с долей рынка в размере 4%. Ведущие бренды компании «Sanofi» — это «Эссенциале® Н» с приростом продаж на 60%, «МАГНЕ В6®» с приростом 64% и «Но-шпа®» с приростом 32%. «Bayer» так же увеличил свою долю и поднялся в рейтинге на 5 позиций вверх. В портфеле компании «Bayer» 52 молекулы, из них на первом месте по доходности стал препарат «Бепантен®» с приростом продаж на 84%. В компании «Химфарм» («Santo»), входящая в группу «POLPHARMA», самым доходным брендом стал «Мукалтин®». Компании «Химфарм» удалось нарастить объем продаж препарата «Мукалтин®» в два раза! Падение продаж ведущих брендов компании «Berlin — Chemie AG» («Мезим®» и «Простамол® Уно») привело к падению компании в рейтинге на 7 пунктов.

Производители уделяют особое внимание развитию своих брендов на рынке, поэтому на рисунке 6 были представлены лучшие бренды первого квартала 2017 года. Бренд «Виферон®» компании «ФЕРОН» стал лидером среди других препаратов в денежном выражении. Препарат «Виферон®» занял место препарата «Экватор®» — лидера в прошлом году. Препарат «Актовегин®» компании «Такеда» на втором месте в рейтинге. Прорывом среди брендов стал препарат «Мукалтин®», производства компании «Химфарм» («Santo»).

Распределение продаж ГЛС по городам Казахстана представлено на рисунке 7. Активно продажи росли в городах Алматы (на 29%), Караганда (на 34%), Актобе (на 70%), Актау и Семей. В городах Астана и Шымкент сформировался небольшой рост продаж на 3-4%. Города Тараз, Костанай и Жезказган закончили первый квартал с набольшей убылью в сравнению с прошлым годом.

На государственные закупки ГЛС за первый квартал было освоено 39 млрд. тенге. Прирост объема освоения бюджетных средств составил 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении объем закупа ГЛС увеличился на 20% и составил 18 млн. упаковок. Средневзвешенная цена за одну упаковку снизилась на 9% и стала равна 2185 тенге.

Доля освоения средств на закуп ГЛС для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) через Единого дистрибьютора составила 71%, а через амбулаторный закуп — 29%.

Государственные закупки в разрезе терапевтических направлений за первый квартал 2017 года представлены на рисунке 8. Главными терапевтическими направлениями по расходу бюджетных средств стали –злокачественные новообразования, нарушения гемостаза и сахарный диабет. В значительной мере вырос объем закупа вакцин, доля в государственных закупках в первом квартале вакцин увеличилась с 0,1% до 2,3%. Так же зафиксирован прирост расходов на лечение туберкулеза, ферментопатий и заболеваний, обусловленных образованием тромбов в сосудах.

Для оказания ГОБМП освоено в первом квартале 2017 года в стоимостном выражении 98% рецептурных препаратов. Однако, доля безрецептурных препаратов в денежном выражении в первом квартале 2017 года незначительно выросла на 50 базисных пунктов.

По доле участия в государственных закупках, были выделены основные страны-производители ЛС (рисунок 9). Продукция, произведенная в Казахстане, благодаря преференциям в государственных закупках, занимает лидирующие положение в рейтинге. Однако, основную долю государственных закупок в стоимостном выражении занимают препараты, произведённые в Европе. В натуральном выражении освоенного объема ГЛС для оказания ГОБМП, отечественная продукция заняла долю в размере 68%, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение доли отечественной продукции в поставках ГЛС для оказания ГОБМП в натуральном выражении указывает на прирост производственных мощностей у отечественных производителей.

Основные игроки государственных закупок в первом квартале 2017 года представлены на рисунке 10. Лидером среди компаний по доле участия в государственном освоении лекарственных препаратов стало АО «Химфарм» («Santo»), поднявшись с 3 места, занятое в 2016 году. Отечественный производитель «Химфарм» освоил государственный заказ на первый квартал 2017 года с 79 молекулами. Компания «Baxter AG» поднялась на 4 позиции и заняла 2 место в рейтинге. Для оказания ГОБМП закупались 7 молекул компании «Baxter AG». Ведущим брендом компании «Baxter AG» в стоимостном выражении стал «Иммунат». Объем освоения данного препарата в стоимостном выражении вырос на 110% в сравнении с прошлым годом. Отечественный производитель «Нобел АФФ» участвовал в освоении государственных заказа с 40 молекулами. «Иммутин®» стал ведущим брендом компании «Нобел АФФ». Компания «Oсtapharma» продемонстрировала самое значительное сокращение доли участия в государственном освоении в сравнении с первым кварталом 2016 года — на 2 процентных пункта. Снижение объема освоения трех главных брендов компании «Oсtapharma»: «Октанат®» на 31%, «Октагам™» на 25%, «Октанайн™ Ф» на 32%, стало причиной значительного сокращения доли участия в государственных закупках ГЛС компании «Oсtapharma» и движению её вниз на 5 позиций в рейтинге.

При изучении закупа ГЛС с наибольшей долей в стоимостном выражении по международному непатентованному названию за первый квартал 2017 года выделено 10 молекул (рисунок 11). Вакцину для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекции, вызываемой Haemophilius influenzae тип b (торговое наименование «Пентаксим») в первом квартале прошлого года не приобретали, поэтому прирост доли самый значительный в рейтинге (в 2 процентных пункта). В первом квартале 2017 значительно увеличился объем закупок препарата «Амлодипин» на 377 млн тенге, ингибитора разрушения фактора свертывания крови VIII (торговое наименование «Фейба®») на 362 млн. тенге и препарата Галсульфаза (торговое наименование «Наглазим») на 330 млн. тенге.

После девальвации национальной валюты в августе 2015 года на рынке ГЛС, ожидаемо, цены на лекарственные препараты стали расти. Так в первом квартале 2016 года был зафиксирован прирост цены за упаковку ГЛС на 30% в сравнением с первым кварталом 2015 года. В первом квартале 2017 года темп роста цен снизился до 8% и вырос спрос в натуральном выражении на 11%. Таким образом, процесс стабилизации розничного рынка после девальвации национально валюты завершился. Кроме того, снижение стоимости доллара США, как показателя становления экономики страны, оказало дополнительное положительное влияние на результат продаж ГЛС: прирост продаж в долларах США за первый квартал 2017 года превысил убыль первого квартала 2016 года на 5 процентных пунктов. Коррекция бюджета для закупа ГЛС в рамках ГОБМП под новые финансовые реалии не проводилась. В итоге, государственному сектору рынка ГЛС требуется дополнительное инвестирование. Возможно, решение правительства о формировании Фонда социального медицинского страхования является источником пополнения средств для государственных закупок ГЛС.

Батыров Данияр, Специалист департамента аналитики компании «Vi-ORTIS»

gmpnews