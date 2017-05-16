«Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей за I квартал 2017 года

По итогам I квартала 2017 года аптечная сеть «Ригла» (ГК «Протек») заняла первое место в рейтинге аптечных сетей РФ, подготовленном аналитической компанией AlphaRM. Доля рынка «Риглы», представленной 1803 аптечными точками в 48 регионах России, составила 4,76%.

На втором месте рейтинга – Group 36,6 с долей рынка 4,5%, на третьем – сеть «Имплозия» (г. Самара) с долей рынка 3,18%.

Совокупная доля ТОР-3 аптечных сетей составила 9% от общего количества аптек и 12,4% от совокупного товарооборота.

«Первое место в рейтинге аптечных сетей от аналитической компании AlphaRM для нас вполне закономерный факт. В условиях консолидации розничного сектора фармрынка прирост продаж может обеспечиваться за счет внедрения новых программ лояльности и персонализации предложений. Однако следует помнить, что помимо прироста продаж показателями работы розничной сети являются такие критерии, как рентабельность, качество управления и ряд других. Уверен, по итогам 2017 года мы сможем удержать лидерство», – заметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Группа компаний «ПРОТЕК» – одна из крупнейших фармацевтических компаний России. Группа имеет диверсифицированную структуру бизнеса и работает во всех основных сегментах фармацевтической отрасли:

производстве лекарственных средств («ФармФирма «Сотекс»),

дистрибуции фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья (ЦВ «ПРОТЕК»),

розничных продажах (аптечная сеть «Ригла»).

Общее число сотрудников Группы составляет около 14 тысяч человек. Консолидированная выручка ГК «ПРОТЕК» за 12 месяцев 2016 г. увеличилась на 23,6% и составила 241,5 млрд. руб. (аудированные данные).

Аптечная сеть «Ригла» представляет розничный бизнес Группы компаний «Протек». По результатам I квартала 2017 г. сеть насчитывает 1803 аптеки в 48 регионах России. Компания развивает три формата аптек: фарммаркеты «Ригла» и дискаунтеры «Будь здоров!» и «Живика».

Аптеки под брендом «Ригла» работают в современном формате фарммаркетов здоровья. Их отличительные черты – открытая выкладка товаров, более 16 тыс. ассортиментных позиций, включая широкую линейку парафармацевтических товаров, единый высокий стандарт обслуживания, предложение покупателям разнообразных дополнительных услуг.

Отличительные черты аптек-дискаунтеров «Будь здоров!» и «Живика» – конкурентоспособные цены, закрытый формат торговли, сравнительно небольшие площади помещений, постоянное наличие широкого ассортимента, включая редкие и дорогостоящие препараты.

Аптечная сеть «Ригла» активно развивает линейку товаров под собственными торговыми марками.

gmpnews