Импортозамещающий проект фармкомпании «Гротекс» стал юбилейным для ФРП

Юбилейный – 150-ый проект Фонда Развития Промышленности – представила фармацевтическая компания «Гротекс», планирующая с помощью займа Фонда возвести в Санкт-Петербурге третью очередь завода для увеличения объемов импортозамещающего производства лекарств.

Договор с компанией был подписан в мае 2017 года. «Гротекс» с помощью займа Фонда планирует построить третью очередь (стоимость – 1,32 млрд рублей) фармацевтического завода в Санкт-Петербурге общей стоимостью 8 млрд рублей.

Заём Фонда поможет компании расширить производство офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических препаратов, инфузионных и инъекционных растворов, соответствующих стандартам GMP (Good Manufacturing Practice). В рамках проекта планируется выпуск более 60 различных наименований продукции под маркой Solopharm.

«На развитие российской фармацевтической промышленности, сокращение импортозависимости, углубление локализации сегодня направлен целый комплекс мер. В большей части они сконцентрированы в государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в форме государственных контрактов и субсидий на проведение НИОКР. В целом в рамках государственной программы уже разработано и выведено на рынок 52 импортозамещающих и 2 инновационных лекарственных препаратов. Таким образом их доля достигла 31% в стоимостном выражении. Уверен, что российская фармацевтическая промышленность достигнет еще больших результатов, имея в своем арсенале такие предприятия и компании, как «Гротекс», – прокомментировал первый замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин.

Всего за два года работы ФРП профинансировал проекты российских промышленников на общую сумму займов 38,8 млрд рублей, из них 12,9 млрд рублей пришлось на отрасль машиностроения, 6,7 млрд рублей – на медбиофарму, 4 млрд рублей – на металлургию и металлообработку, 3,8 млрд рублей – на электрическое оборудование, 2,8 млрд рублей – на химию и по 2,6 млрд рублей – на отрасли электроники и легкой промышленности. Остальные заемные средства были направлены на проекты в сферах лесной промышленности, стройматериалов и производства новых материалов.

Горизонт реализации профинансированных Фондом проектов – 2022 год, к этому времени в рамках заемщики ФРП планируют создать более 14 тыс. рабочих мест и привлечь в реальный сектор экономики инвестиций на 86,2 млрд рублей. Объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней превысит 78 млрд рублей, а суммарный объем выручки от реализации

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Эти условия действуют в трех программах – «Проекты развития», «Проекты консорциумов», «Проекты станкостроения». По «Лизинговой программе» займы предоставляются под 1% годовых для уплаты аванса на приобретение технологического оборудования в лизинг.

При ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме оказывает информационно-консультационную и справочную поддержку предприятиям по участию в конкурсах на господдержку, в т.ч. заключению Специальных инвестиционных контрактов (СПИК), компенсацию процентной ставки по инвесткредитам и др.

gmpnews